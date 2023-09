Amazon Prime Video con pubblicità dal 2024, per toglierla si paga

Dal 2024 gli utenti di Amazon Prime Video vedranno apparire pubblicità durante la visione di spettacoli, serie TV e film, a meno che non scelgano di pagare un extra di 3 dollari al mese oltre alla normale iscrizione a Prime. L’annuncio arriva direttamente da Amazon.

“A partire dal 2024, gli spettacoli e i film di Prime Video includeranno annunci pubblicitari limitati”, ha scritto l’azienda, notando che i prezzi per l’abbonamento senza pubblicità verranno annunciati per ulteriori paesi “in una data successiva”.

La notizia rappresenta un cambiamento significativo per Prime Video, che in precedenza non aveva mostrato pubblicità su contenuti cinematografici e televisivi come parte dell’abbonamento Prime. Non è stato specificato quanti annunci ci saranno, anche se Variety suggerisce che “annunci pubblicitari limitati” potrebbe significare circa quattro minuti all’ora:

Puntiamo ad avere significativamente meno annunci rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di streaming TV. Gli annunci nei contenuti di Prime Video saranno introdotti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Canada all’inizio del 2024, seguiti da Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia più avanti nell’anno. Non è necessaria alcuna azione per i membri Prime. Nel 2024 non apporteremo modifiche al prezzo attuale dell’abbonamento Prime

La notizia segue un rapporto all’inizio di quest’estate secondo cui il colosso dell’e-commerce stava pianificando una sorta di abbonamento Prime Video supportato da pubblicità. Ora, si scopre che si tratta semplicemente dell’abbonamento regolare attuale, con il nuovo livello che funziona effettivamente come un add-on a pagamento.

Amazon Prime Video senza pubblicità a pagamento anche in Italia ma non subito

La società non ha specificato le date, ma precisa che gli utenti abbonati saranno informati dell’introduzione della pubblicità con diverse settimane di anticipo. Per il momento è stato comunicato esclusivamente il prezzo di 3 dollari in USA per non avere gli spot: il costo negli altri paesi sarà annunciato in seguito.

Gli investimenti di Amazon

Amazon ha giustificato la decisione di inserire pubblicità in Prime Video, affermando che ciò permetterà alla società di “continuare a investire in contenuti interessanti e aumentare tale investimento nel tempo”. Ha citato anche “un’ampia selezione di film e serie, inclusi gli originali di Amazon e sport in diretta, insieme a serie acclamate dalla critica come The Marvelous Mrs. Maisel”.

L’azienda ha recentemente speso milioni di dollari per acquisire i diritti del Thursday Night Football della NFL e ha acquisito MGM Studios nel 2021 per 8,5 miliardi di dollari.

Amazon ha già esperienza con gli annunci, poiché attualmente li mostra accanto alla trasmissione di eventi sportivi in diretta su Prime. Amazon offre anche il servizio streaming FreeVee supportato dagli spot contenente oltre 100 serie originali di Prime Video, disponibile sulle chiavette Fire TV, su altri dispositivi e anche come app mobile.

