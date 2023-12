380.000 km in Tesla senza manutenzione, Piero Longhi incendia la rete

Tra i primi modelli introdotti dalla brillante Tesla di Elon Musk Model S P85 è già celebre per diversi record ai quali ora si aggiunge l’aver percorso ben 380.000 km in sei anni, il tutto senza aver mai effettuato un tagliando e nemmeno un singolo intervento di manutenzione, come ammette in toni entusiastici il pluri campione di rally Piero Longhi.

Come prevedibile il suo post pubblicato poco prima di Natale ha scatenato molteplici botta e risposta e lunghe discussioni sui social, alimentando ancora una volta la diatriba tra auto tradizionali ed elettriche. Piero Longhi ha 37 anni di esperienza di guida in un numero sterminato di rally e competizioni offroad italiani e internazionali a bordo delle migliori auto del settore.

La passione di Longhi per la sua Tesla Model S P85 è nota, ma il pilota precisa subito di volersi tenere fuori da ogni discussione «Sinceramente non sono sicuro che sarà il futuro» riferendosi alle elettriche in generale.

Ma subito dopo Longhi sfoggia un record da fare invidia a qualsiasi proprietario di auto in vista del tagliando. Nessun intervento in sei anni e con 380.000 km percorsi. Unica eccezione le pastiglie dei freni anteriori da poco sostituite anche se non ancora finite. Piero Longhi sospetta l’intervento della fortuna, in ogni caso il suo post è una ventata di buone notizie in un periodo non particolarmente fortunato per Tesla.

Negli USA un report di Reuters accusa il costruttore di aver sempre saputo di parti e componenti soggetti a guasti, quindi difettose, ma di aver attribuito la colpa ai conducenti, oltre ad aver posticipato richiami. Sempre a partire dagli Stati Uniti Tesla ha rilasciato un aggiornamento software che aumenta controlli, avvisi e segnalazioni per i conducenti con Autopilot attivo, come richiesto dall’Agenzia Trasporti USA.

