Amazon sonda il servizio cellulare gratis per gli abbonati Prime

Amazon è in trattative con i principali operatori di telefonia statunitensi con l’obiettivo di proporre ai propri abbonati Amazon Prime un servizio cellulare a prezzo contenuto o addirittura gratis.

Nel corso degli anni il colosso dell’e-commerce ha periodicamente ampliato funzioni e servizi inclusi di serie nell’abbonamento Amazon Prime. Non sorprende che la multinazionale sia alla ricerca di altre modi per conservare e ampliare la propria base di utenti abbonati.

Per il piano cellulare però ci vorrà ancora tempo perché le trattative sono iniziate al massimo due mesi fa. Bloomberg segnala le operazioni in corso ma avverte che l’idea è ancora agli albori e che tutto potrebbe saltare prima di arrivare alla conclusione.

Amazon sarebbe in trattative con AT&T, Verizon, T-Mobile e anche Dish Network, ma sembra che gli incontri con AT&T siano già arrivati a un punto di stallo. Per quanto concerne il servizio i dettagli sono ancora molto scarsi, ma ci ci aspetta un piano base con un prezzo abbordabile di circa 10 dollari, circa 9,30 euro.

Per distinguerlo dai piani base degli operatori è probabile che il piano cellulare di Amazon non includa alcuni plus in termini di velocità, pacchetto dati o altro. Punterebbe così a soddisfare le esigenze principali degli utenti base a fronte di un prezzo abbordabile, ma si valuta anche l’inclusione gratis all’interno dell’abbonamento Amazon Prime già corrisposto.

Finora la maggior parte delle funzioni e dei servizi Amazon Prime sono arrivati prima negli USA e a distanza di tempo poi estesi negli altri paesi. Se le trattative andranno in porto potrebbe succedere lo stesso con il piano cellulare.

