Amazon taglia il tempo per resi e restituzione prodotti

Per gli articoli acquistati a partire dal 25 marzo 2024, Amazon ridurrà il periodo di restituzione da 30 a 14 giorni. E’ la novità che Amazon ha comunicato in via ufficiale, ma che non riguarderà tutti gli acquisti. Ecco le categorie che subiranno la riduzione della finestra temporale di reso.

La restituzione entro 14 giorni sarà valida per le seguenti categorie: Fotocamere, Elettronica, Cancelleria, Computer, Wireless, Videogiochi, Musica, Video/DVD. I dispositivi Amazon e i prodotti Amazon Renewed, invece, potranno essere restituiti entro i canonici 30 giorni.

Questa modifica si applicherà a tutte le categorie vendute su Amazon, indipendentemente dal canale di spedizione. Amazon spiega che tale modifica garantirà una esperienza di acquisto uniforme per i clienti. Il nuovo periodo di restituzione sarà visualizzato automaticamente sulla pagina nei dettagli di ciascun prodotto.

Per garantire una transizione più soft, fino al 25 aprile 2024 sarà possibile richiedere resi con un periodo di restituzione di 30 giorni tramite il centro resi online Amazon. Come sempre, queste richieste di reso dovranno essere approvate e rimborsate secondo le politiche di reso e rimborso di Amazon.

Per gli articoli spediti dai venditori terzi il periodo di restituzione offerto dovrà essere conforme o superiore alle politiche di reso e rimborso di Amazon. Ciò significa che il periodo di restituzione proposto dai venditore terzi dovrà essere di almeno 14 giorni dalla data di consegna del prodotto.

I negozi terze parti, comunque, potranno offrire un periodo di restituzione più lungo di 14 giorni per migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti. Nel caso in cui si accettino resi oltre i 14 giorni, i clienti contatteranno direttamente il venditore per beneficiare di queste politiche estese.

