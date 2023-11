Amazon rimborsa gli sconti Black Friday se i prodotti calano di prezzo

Se comprate un prodotto su Amazon contrassegnato dal badge “Black Friday” e prima del 4 Dicembre lo stesso prodotto viene scontato maggiormente, Amazon vi rimborsa la differenza. La nuova campagna lanciata dal colosso degli e-commerce è intelligente ed ecologica perché se in passato si poteva ottenere lo stesso sconto effettuando il reso del prodotto, oggi con pochi click ci si risparmia tutta la trafila.

Le altre soluzioni

Da qui a Natale infatti può capitare che un prodotto che avete acquistato al Black Friday possa ottenere persino uno sconto maggiore durante la stagione delle offerte natalizie. Fino allo scorso anno chi aveva voglia di perderci un po’ di tempo poteva effettuare il reso del prodotto e poi riacquistarlo al prezzo ribassato, ma bisognava stampare le etichette, re-impacchettare il prodotto e consegnarlo al corriere.

In realtà Amazon da questo punto di vista è sempre stata particolarmente attenta, e infatti se si contattava il servizio clienti spiegando la situazione, alla fine in qualche modo ci si veniva incontro con un rimborso o un buono sconto per il prossimo acquisto.

Cosa cambia oggi

Da questo momento però come dicevamo la situazione viene gestita in maniera più semplice: non bisognerà più perdere tempo con il reso (e l’ambiente ringrazia), e le linee del servizio clienti non saranno più intasate dalla stessa richiesta.

Amazon infatti nella pagina dedicata al Supporto per servizi digitali e dispositivi spiega:

Se acquisti un prodotto con il badge Offerta Black Friday venduto da Amazon dal 17 al 27 Novembre e il prezzo scende ulteriormente prima delle 23:59 CET del 4 Dicembre, ti rimborseremo automaticamente la differenza! Ti invieremo un’e-mail quando elaboreremo il rimborso.

Questo significa che se ciò dovesse accadere, non dovrete fare nulla: il sistema infatti è stato programmato per riconoscere questo tipo di ribassi e, se si verificano entro il 4 Dicembre, il rimborso avverrà automaticamente, previa notifica per email.

Tenete comunque presente che i metodi sopra descritti restano comunque validi qualora notiate un ribasso DOPO il 4 Dicembre: gli acquisti su Amazon infatti godono di un periodo di 30 giorni per il rimborso e il reso, perciò se i prodotti che comprate in questi giorni (in tal caso anche senza badge Black Friday) dovessero scendere di prezzo nelle prossime settimane, potrete comunque restituirli e poi comprarli di nuovo a prezzo ribassato. Non è la scelta più ecologica, ma funziona.

Vi ricordiamo che trovate tutte le migliori offerte segnalate dalla nostra redazione su questa pagina aggiornata ogni giorno.

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.