Amazon farà un secondo Prime Day in ottobre

Amazon ha annunciato che ospiterà una seconda giornata di ricche promozioni simile al Prime Day a ottobre prossimo, cercando di attirare i consumatori che pianificano di iniziare i loro acquisti natalizi in anticipo.

L’azienda non ha condiviso le date esatte dell’evento, che in USA prenderà il nome di “Prime Big Deal Days“, anche se ha già annunciato che si terrà in 19 paesi. Lo scorso anno Amazon ha tenuto due eventi separati di shopping per i membri del suo club Prime.

Amazon ha creato per la prima volta il Prime Day nel 2015. La celebrazione degli sconti è progettata per garantire nuovi abbonati a Prime, per promuovere i prodotti e i servizi di Amazon e per fornire un aumento delle vendite proprio nel bel mezzo dell’anno.

L’azienda ha organizzato un evento Prime Day di 48 ore a luglio che ha aumentato le vendite online negli Stati Uniti del 6,1% a 12,7 miliardi di dollari, secondo Adobe Analytics. Amazon ha dichiarato di aver venduto 375 milioni di articoli in tutto il mondo durante l’evento.

Il sequel del Prime Day in arrivo a ottobre mirerà certamente a migliorare la stagione natalizia, che secondo gli analisti sarà poco brillante quest’anno, come riferito dall’indagine sulla catena di approvvigionamento condotta da CNBC. Circa due terzi dei partecipanti hanno dichiarato di aspettarsi che i consumatori cercheranno sconti, mentre il 71% si aspetta che gli acquirenti riducano le spese in risposta all’inflazione.

Potrete certamente seguire le prossime offerte Amazon direttamente sulle nostre pagine, ma nel frattempo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte Telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento.

Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi:

Click per il canale della tecnologia | Click qui per il canale “oltre tech”