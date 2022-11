Tutti i migliori sconti del Black Friday di oggi pubblicati sui nostri canali Telegram

La prima giornata di sconti del Black Friday di Amazon va verso la conclusione e mentre Macitynet che l’ha seguita da cima a fondo si prepara a riposarsi (ma non troppo…) vale la pena di ricapitolare la lunga lista di offerte ancora attive che abbiamo pubblicato nei nostri canali Telegram, quello dedicato essenzialmente all’elettronica e quello che invece presenta offerte non tech o se volete “oltre tech” come abbiamo voluto chiamarlo.

La parte del leone per chi ci segue per i nostri contenuti quotidiani l’ha fatta sicuramente il canale Tech (qui per iscrivervi). In esso avete visto apparire diversi SSD in sconto. Tra questi vi segnaliamo in particolare l’eccellente e velocissimo Kingston XS2000 Portable SSD 500G -SXS2000/500G che vi costa solo 79,99 € oppure 106 € nella versione da 1 TB oppure il Crucial X8 SSD, disco superveloce per USB-C 2TB al suo minimo storico: 159,99 €

Vi abbiamo presentato anche alcuni accessori per iPad come la Logitech Keys-To-Go, tastiera perfetta per anche per iPhone a solo 39,99 un Hub USB-C di Satechi che costa solo 29 €.

Vi abbiamo anche segnalato il prezzo molto scontato di un perfetto router per il mondo iPhone, iPad e Mac quale l’ AVM FRITZ!Box 7590 AX che costa solo 203 € e del Magsafe 3-in-1 Belkin BoostCharge Pro a 129,99€, capace di ricaricare tre dispositivi della Mela in una sola volta alla massima velocità Interessante e molto scontato anche il Belkin SoundForm Elite con Airplay 2 con ricarica wireless a 94,99 €

Qualche altro accessorio scontato? Le cuffie antirumore Sennheiser HD 450SE a solo 79,99 €, gli auricolari Bose QuietComfort a 159,99 €, il mouse Razer Viper Ultimate leggero come una piuma a 94,99€ oppure la a Logitech StreamCam a meno di metà del suo prezzo: 70 €

Abbiamo ovviamente anche presentato prodotti Apple scontati. Una lista è stata messa qui. Tra le promozioni più notevoli: il risparmio del 12% su Apple Watch 8, e gli 899 € su Apple Watch . Il maggior sconto percentuale di oggi c’è stato il -22% su iPad di nona generazione

Passando alla casa e a tutto quello che ci serve per la famiglia, è stato il nostro nuovo canale dedicato al non tech (ci si iscrive da qui). In esso avete trovato prodotti come la macchina da caffè supoer automaticat De’Longhi Perfetto Magnifica S ad un prezzo pazzesco: 269 euro meno della metà del suo prezzo, le Meross per la casa smart con Homekit, Alexa e Assistente Google e gli sconti tado° su termostati e controllo smart del condizionatore

Avete potuto scorrere i giochi Asmodee in sconto, compare le scarpe PUMA Ferrari Drift Cat Decima, Scarpe da Ginnastica Unisex-Adulto a a 26,40 € invece di 55 €, un pacco da 120 di Swiffer Pro 12,99 € invece che 22,99€, la Friggitrice ad Aria Calda XL Princess 182020, 1500 W in sconto del 20% a 69,99 € . Abbiamo anche segnalato la Bialetti Caffettiera Moka Induction, 4 Tazze a 33,54€ e sull’avvitatore a batteria Bosh a 39,99 €, un Rasoio Elettrico Barba Braun Series 9 Pro da 299,99 € invece che 469,99 €

Dopo un ultimo sforzo questa notte, doman si ricomincia. Se volete restare sempre informati sulle nostre promozione e gli affari che proponiamo il sistema migliore per seguirle nel mondo Hi-tech è iscriversi al nostro canale telegram Offerte Tech c al canale riservato a quello che chiamiamo Offerte Oltre Tech: prodotti non strettamente smart ma convenienti legati al mondo della Casa e Giardino, della Moda, del Fai da te e Auto/Moto. Qui sotto trovate il logo del nuovo canale.