Gmail traduce messaggi in 100 lingue su iPhone e Android

L’app Gmail per iPhone e Android offrirà presto una funzione di traduzione in grado di individuare automaticamente una lingua di partenza e mostrare il testo tradotto in quello di destinazione. La funzione in questione è già da tempo integrata nella versione web di Gmail ma non ancora nell’app per dispositivi mobili.

La novità è stata annunciata da Google sul blog Workspace Updates spiegando che si tratta di una funzionalità molto richiesta e che finora gli utenti dovevano copiare e incollare il testo da tradurre in Google Traduttore o catturare la schermata e tradurre il testo presente in quest’ultima con Google Lens.

Alla stregua della versione web, per tradurre un messaggio nell’app Gmail per iPhone e Android basterà scegliere la voce “Traduci messaggio”; di default è attiva la funzione “rileva lingua” ma si possono selezionare manualmente lingua di partenza, destinazione, e ovviamente mostrare in qualunque momento l’originale. È anche possibile disattivare l’impostazione scegliendo l’opzione “Non tradurre più in (lingua)” o tramite il menu a tre puntini.

Il rilascio di Gmail con il traduttore integrato inizierà a breve e sui dispositivi iOS dovrebbe essere attivo a partire dal 21 agosto. Come accennato, la funzione si appoggia a Google Traduttore permettendo di tradurre testi in oltre 100 lingue.

Come sempre questi strumenti funzionano bene quando si tratta di testi semplici; possono anche verificarsi problemi nelle traduzuoni di genere maschile e femminile, altri contenuti possono generare confusione essendo genere neutro o ambiguo.

L’app Gmail per iPhone e iPad richiede iOS 15/iPadOS 15 o versioni successive, “pesa” 507,5 MB e si scarica gratis dall’App Store; la versione per dispositivi Android si scarica da qui.

In questo tutorial come inviare e aprire email riservate con Gmail. Se invece state cercando un software per usare Gmail su Mac in puro stile Apple date un’occhiata a Mimestream.