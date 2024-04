In Windows 11 c’è poca pubblicità ma Microsoft ha un piano

Microsoft sta prendendo in considerazione l’idea di inserire pubblicità nel menu Start di Windows 11; in particolare pensa di mostrare annunci per app che è possibile scaricare dal Microsoft Store.

L’idea non è del tutto nuova, in passato la multinazionale di Redmond ha mostrato annunci riguardanti ad esempio OneDrive e altri per prodotti Microsoft su Esplora file, ma ora la Microsoft ha cominciato a distribuire l’anteprima di un update nel canale Beta per gli utenti Windows Insider suggerendo lo scaricamento di alcune app dal Microsoft Store nella sezione “Elementi consigliati” del Menu Start.

Al momento Microsoft mostra la pubblicità nel menu Start di Windows 11 solo agli utenti residenti negli USA ei iscritti al canale beta di Windows Insider, come segnala Windows Central; gli annunci non sono visibili ad altri beta tester o agli utenti di macchine gestite a livello aziendale.

Come è facile immaginare, la visualizzazione di pubblicità all’interno del sistema operativo, per di più nel menu Start, area costantemente visibile dall’utente, ha sollevato polemiche riguardo la privacy e l’invasività degli annunci.

Per molti utenti lo spazio in questione dovrebbe essere privo di pubblicità ed essere riservato esclusivamente per consentire di avviare applicazioni già installate nel sistema, al richiamo di impostazioni di sistema e simili.

Microsoft ha riferito che è ad ogni modo possibile disattivare gli annunci personalizzando le Impostazioni di default, disattivando l’opzione “Mostra consigli per suggerimenti, promozioni di app e altro ancora”.

Per il momento si tratta di test; resta da vedere come si svilupperà la questione e come la prenderanno gli utenti: il beta testing serve anche per raccogliere feedback e segnalazioni prima di implementare determinate funzionalità.

