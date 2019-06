Amazon vi obbliga a comprare un iPad: sconto 40% su iPad di sesta generazione

Amazon vuole convincervi che vi serve un iPad anche se avete sempre pensato che non vi serve. Per riuscirci vi propone un iPad 2018 da 32 GB con connettività cellulare a 294 euro, quindi con il 40% di sconto sul listino ufficiale, solo 45 euro più del prezzo di un iPod touch!

Il modello in questione è quello ben noto. Lanciato lo scorso anno a beneficio soprattutto delle scuole, è un prodotto interessante anche per un uso generalista: navigare stando in poltrona, scambiare mail, usare qualche applicazione di servizio e di utilità generale. È buono anche per i giochi perché il processore è ancora abbastanza muscoloso. Nella configurazione in sconto ha anche io vantaggio che lo potrete usare in mobilità, inserendo una scheda SIM vi collegherete da qualunque posto ci sia coinnettività cellulare. Ecco qui le specifiche come le elenca Amazon.

Display Retina da 9,7″

Chip A10 Fusion

Sensore di impronte digitali Touch ID

Fotocamera posteriore da 8MP, videocamera frontale FaceTime HD (foto da 1,2MP)

Audio a due altoparlanti

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE3

Fino a 10 ore di autonomia

Questo iPad costa 489 euro. Amazon lo presenta ad appena 294,26 euro. Se si pensa che iPad da 32 GB senza connettività Cellulare costa 359 euro, il risparmio è lampante e molto tangibile.

Click qui per comprare