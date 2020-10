Amazon XMas 2020, Natale di regali e sorprese a cui è meglio pensare già da adesso

Avendone la possibilità, il regalo da chiedere a Babbo Natale sarebbe sicuramente la fine di questa pandemia: fine che al momento vediamo quantomeno improbabile entro breve. Ma se questo sarà un Natale con pochi baci e abbracci, non mancheranno i regali, a cui come ogni anno Amazon offre consigli a tutti con idee sfiziose, eleganti e utili.

Abbiamo quindi pensato di proporre ai nostri lettori un piccolo escursu, che sia da consiglio per un periodo che arriverà prestissimo, e a cui è già ora di pensare.

Amazon XMas 2020: Non vediamo l’ora

Non vedete l’ora che arrivi il Natale? Allora uno dei primi oggetti potrebbe essere il nuovo Fitbit Sense (329,00 Euro), arrivato da pochissimo sul mercato e in grado di diventare uno dei migliori smartwatch, competendo appieno con l’ultimo Apple Watch 6 (a partire da 439,00 Euro), ma anche un interessantissimo dispositivo per il controllo totale della salute.

Se invece amate tenere al polso un orologio classico, analogico, come un Daniel Wellington Classic Sheffield, allora forse potete puntare sul nuovo Fitbit Charge 4 (149,99 Euro), da portare sul polso destro.

E per i più piccoli, che vogliono uno smartwatch come mamma e papà, si può puntare sul nuovo Xplora Go (139,99 Euro), coloratissimo e sfizioso come, sempre per i più piccoli, è disponibile Sonic the Hedgehog 3 (20,99 Euro) per capire come si giocava prima dell’avvento della Playstation.

Natale in musica

Natale significa anche stare a cena con i parenti, magari dai nonni, perché tanto la nostra casa la controlla l’occhio attento di Netatmo Welcome (169,99 Euro): una soluzione molto interessante che offre anche il riconoscimento facciale, ma per chi vole stare su budget più contenuti da non dimenticare Blink mini (27,99 Euro), occhio vigile per interni.

E già che siamo a cena, perché non portare un velo di dolce allegria con una bottiglia di House Stark Whisky Single Malt (59,00 Euro), d’altra parte chi se la scorda l’intera saga del ghiaccio e del fuoco, da rivedere in DVD (68,64 Euro).

Finita la cena, è ora di qualche cosa di veramente interessante, come il DJI Mavic Air 2 Fly More (1.037,00 Euro) e alla fine tutti a nanna, magari ascoltando una fiaba tramite Jooki Altoparlante intelligente (199,00 Euro).

La mattina, una doccia veloce ascoltando i Metallica tramite il comodo Altoparlante wireless per la doccia (18,77 Euro), che si attacca al muro.

Durante il giorno, invece, per ascoltare le note con più qualità consigliamo il coloratissimo Altoparlante Bluetooth di Amazon Basics (46,09 Euro) oppure, per chi ha il palato più fino, le Ultimate Ears Boom 3 (104,28 Euro).

Non volete disturbare? Nessun problema, con gli Auricolari wireless Bluetooth di AmazonBasics (12,55 Euro) oppure le decisamente più libere Fresh ‘n Rebel Twins (79,99 Euro).

Da usare anche per godersi un bel film, approfittando del nuovo proiettore XGIMI MoGo Pro (a partire da 499,00 Euro), che può attingere i film da una memoria esterna, come il nuovo WD My Passport SSD 2020 (a partire da 159,99 Euro).

Il proiettore di XGIMI MoGo Pro può gestire anche l’input in wireless, magari proprio da un MacBook Pro con un nuovo e originale Case (24,99 Euro).

Natale in casa Amazon

C’è molto Natale anche in casa Amazon quest’anno, con una serie incredibile di novità che si affiancano a prodotti già consolidati ma che fanno la stessa gola.

C’è il nuovo Kindle Fire HD 8 (99,99 Euro), bellissimo e accessibile, ottimo per fare tutto anche se, a dire la verità, per leggere i libri digitali è molto meglio optare per un Kindle Oasis (249,99 Euro).

La sera, a guardare la TV, possiamo usare il nuovo Fire TV Cube (119,99 Euro) che rivaleggia con Apple TV ((249,99 Euro) e poi alla mattina abbiamo solo l’imbarazzo della scelta, tra Echo Spot (89,99 Euro) o il più capace Echo Show 8 (89,99 Euro).

Tutti i dispositivi smart di Amazon hanno Alexa integrata e possono sia essere comandati con la voce, sia comandare diverse apparecchiature compatibili in casa.