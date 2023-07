AMD Ryzen 9 7945HX3D, primo mobile processor con tecnologia AMD 3D V-Cache

AMD ha annunciato AMD Ryzen 9 7945HX3D, che si aggiunge alla famiglia di processori Ryzen ed è il primo mobile processor con AMD 3D V-Cache, tecnologia finora usata solo sui processori desktop.

La memoria 3D V-Cache consiste nel posizionare una memoria cache da 64MB L3 direttamente sopra il chiplet del processore. La CPU di AMD sfrutta tecnologie di packaging che permettono di abbinare vari elementi suddividendoli in chiplet più piccoli, da integrare sul livello superiore, permettendo di abbassare i costi di produzione e segmentare meglio la gamma.

Le prestazioni, stando a quanto indicato dal produttore, sono mediamente del 15% superiori rispetto al Ryzen 9 7945HX, almeno secondo test interni effettuati su titoli come Riftbreaker, Deus Ex: Mankind Divided, Cyberpunk 2077 e Dirt 5.

Il Ryzen 9 7945HX3D vanta 16 core e 32 thread, ma rispetto al modello base guadagna 64MB di cache L3, passando da 128MB a 144 MB di memoria cache totale. Le frequenze base passano invece da 2,5 GHz a 2,3 GHz; non cambia la velocità di clock massima che con il boost arriva 5,4 GHz.

Il processore sarà lanciato inizialmente con il notebook da gaming ASUS ROG Scar 17, ed è indicato come in grado di offrire “performance eccezionali” e il primo del settore a integrare la tecnologia 3D V-Cache in ambito mobile.

Basato sull’architettura “Zen 4”, con velocità di clock fino a 5,4 GHz e un TDP di 55 W, Ryzen 9 7945HX3D è indicato come in grado di gestire i titoli più impegnativo su laptop.

Il prezzo non è stato indicato ma sarà senz'altro elevato, trattandosi di un processore destinato a laptop top di gamma per il gaming. L'offerta di Asus con il laptop ROG Strix Scar 17 X3D (atteso il 22 agosto) dovrebbe includere una GeForce RTX 4090 Laptop, 32GB di memoria RAM e una unità SSD NVMe da 1TB.