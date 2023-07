Per il CEO di JAMF entro 10 anni Windows non sarà più il sistema operativo dominante

Dean Hager, CEO di Jamf – azienda specializzata in software per la gestione di flotte di dispositivi (quello che in gergo si chiama “device management”) – ritiene che Apple stia sempre più avendo successo in ambito aziendale e arriva a sostenere che entro dieci anni Windows non sarà più il sistema operativo dominante in ambito enterprise.

“Non importa in che modo si guardi la cosa, Windows è un ecosistema in declino, e lo è da 20 anni”, ha riferito Hager a ComputerWorld. “Non è una critica a Windows, è una constatazione”.

“In 10 anni, Windows non sarà l’ecosistema dominante”, ha riferito ancora Hager. “Apple sta raggiungendo il vertice perché già domina il settore mobile enterprise”.

Hager sottolinea che nell’era della computing mobility, non esistono dispositivi mobili con Windows, e suo dire alla lunga la piattaforma di Microsoft non può essere leader negli endpoint (dispositivi fisici che si connettono e scambiano informazioni in una rete di computer). Apple è leader con i suoi smartphone e sempre più aziende usano prodotti Apple in ambito aziendale.

Nel 2015, Jamf aveva 4000 clienti con 3 milioni di dispositivi; oggi ha 7200 clienti con oltre 30 milioni di dispositivi Apple.

“Dal mio punto di vista, Apple ha davanti un percorso chiaro che le permetterà di vincere nel settore enterprise”, ha riferito Hager.

“Viviamo in uno scenario nel quale le persone che usano determinate tecnologie rivestono un ruolo di maggiore peso rispetto al passato nel mondo aziendale”, voci che sono sempre più ascoltate “e prevarranno”.

“Gli utenti possono scegliere la tecnologia che desiderano, e questo non era possibile 20 o anche 10 anni fa. […] Ma il mondo è cambiato, i dipendenti possono scegliere, e le organizzazioni che oggi non consentono ai dipendenti di scegliere, cominciano a rimanere indietro”.