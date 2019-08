Basta dolci per Google, arriva Android 10

Il prossimo sistema operativo mobile di Google porterà una vera e propria rivoluzione per la piattaforma. Oltre alle novità a livello software, Google ha annunciato oggi che la sua prossima versione di Android si chiamerà semplicemente Android 10, poiché la società ha deciso di non ispirarsi più ai nomi di dolci e dessert. Resteranno nella mente dei fan titoli come Ice Cream Sandwich, Lollipop e Marshmallow. Non solo, Android si rifà il logo, con un nuovo look.

Adesso, anche Android utilizzerà solo numeri per identificare le versioni software, come iOS. A ben vedere, il numero della prossima major release Android è in linea con iOS di Apple. Ed infatti, sebbene il prossimo Android sarà il 10, mentre iOS porterà sulla maglia il numero 13, c’è da considerare che il sistema del robottino verde ha raggruppato nel numero 4 i sistemi Ice Cream Sandwich, Jelly Bean e KitKat. Inoltre, Android è stato lanciato oltre un anno dopo la release del primo iPhone originale.

Fino ad ora, ci si aspettava che Android 10 si chiamasse Android Q, ma ci sono pochi dessert noti che iniziano con quella lettera. Chissà se questo avrà contribuito alla scelta di abbandonare i nomi dei dolci, in favore dei semplici numeri. Inoltre, la stessa Google ha ammesso che i nomi dei dessert non sempre sono stati compresi in tutti i paesi del mondo.

Ad ogni modo, la nomenclatura non rappresenta l’unica novità. Google ha infatti dato una svecchiata al logo, che adesso appare leggermente modificato, più moderno e con una nuova tonalità di verde. Il video trailer che riportiamo in questo articolo mostra la scelta grafica operata dal colosso di Mountain View.

Ricordiamo che l’ultima beta di Android 10 è stata rilasciata all’inizio di questo mese. L’aggiornamento per il pubblico arriverà probabilmente durante il terzo trimestre.