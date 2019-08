Nest Mini sarà un grande aggiornamento di Google Home Mini

L’attuale speaker smart di Google, Home Mini, riceverà presto un importante aggiornamento. Il successore diretto si chiamerà Nest Mini, e tra le novità anche quella di poter essere appeso al muro.

Secondo alcune testate statunitens Nest Mini sarebbe in arrivo prossimamente, e rappresenterà un miglioramento sostanziale. Anzitutto, non si limiterebbe all’installazione su scrivanie e tavoli, ma includerebbe anche un supporto per appenderlo a parete.

Ovviamente, godrà anche di una qualità sonora aggiornata, con bassi migliori e un volume massimo più alto. E sì, ci sarebbe un jack per cuffie per collegare altoparlanti esterni. Tra le altre novità anche sensori di prossimità simili a quelli che si trovano su dispositivi come Nest Hub Max, mentre non mancherebbero anche opzioni di colore aggiuntive.

Google non ha risposto alle richieste di commento da part di 9to5Google, ma ci sono buone probabilità che il colosso di Mountain View sveli questo nuovo dispositivo insieme ai nuovi smartphone Google Pixel 4 il prossimo autunno.

E’ facile aspettarsi questo aggiornamento da parte di Google, soprattutto per controbattere alla terza generazione di Amazon Echo Dot, un punto di riferimento, sia per la qualità audio, ma anche per la presenza di un ingresso jack, che manca tutt’ora sull’attuale generazione di Google Home Mini.

Se volete sapere quale sia attualmente il migliore assistente smart, allora date uno sguardo al confronto tra Alexa, Siri e l’Assistente Google. Il mercato degli smart speaker continua a essere dominato da Amazon e Google, mentre in USA e in poche nazioni si affaccia con percentuali distanti Apple con HomePod. Per un HomePod mini dal prezzo più abbordabile sembra dovremo aspettare fino al prossimo anno.