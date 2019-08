Bose Portable Home Speaker è il primo speaker smart ricaricabile del costruttore

Tra gli speaker portatili della gamma Bose SoundLink Mini è stato uno dei più amati: presto questo ruolo sarà conteso da un nuovo modello in arrivo a settembre battezzato Bose Portable Home Speaker.

Il costruttore lo presenta come il suo primo speaker smart portatile, questo per la presenza di diverse tecnologie che lo proiettano in praticamente tutti gli scenari di utilizzo. Così oltre al Bluetooth per il collegamento diretto ai dispositivi e computer degli utenti, è munito anche di Wi-Fi per funzionare come speaker in casa multi room e pronto per Assistente Google e Amazon Alexa.

Con un peso di circa un chilogrammo, altezza di 19 cm per una larghezza di circa 11 cm, può accompagnare agevolmente l’utente anche fuori casa, grazie alla maniglia nella parte superiore. Diffonde audio potente a 360 gradi erogato da un driver ad alta escursione, tre radiatori passivi e un deflettore proprietario.

Per gli utenti Apple la riproduzione è facilitata dalla presenza della tecnologia AirPlay 2, mentre il supporto Spotify Connect permette di riprodurre direttamente la musica in streaming di Spotify con connessione diretta alla rete Wi-Fi.

La gestione della riproduzione può avvenire tramite comandi vocali di Assistente Google e Alexa sotto copertura Wi-Fi, in loro assenza tramite i pulsanti posti nella parte superiore oppure mediante l’app Bose Music App. Tra i servizi musicali supportati oltre a Spotify troviamo anche Amazon Music, Pandora, TuneIn, Deezer, iHeartRadio e SiriusXM.

Con un pulsante è sempre possibile escludere completamente l’alimentazione dei microfoni, assicurando così gli utenti che temono di essere ascoltati troppo dagli assistenti vocali. Il costruttore assicura che Bose Portable Home Speaker a vuole alto è in grado di funzionare ininterrottamente per 12 ore con una sola ricarica.

Oltre alla ricarica via porta USB-C Bose proporrà come accessorio opzionale in vendita separatamente anche una cradle di ricarica. Con un aggiornamento in arrivo potrà essere impiegato in abbinamento a un altra unità identica in modalità stereo.

La commercializzazione inizierà il 19 settembre: Bose Portable Home Speaker costa 349 dollari, mentre la base di ricarica costerà 29 dollari.