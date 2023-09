Nintendo Switch 2 sarà potentissima con ray tracing

Nintendo Switch è ancora la protagonista della scena videoludica della casa di Mario, che potrebbe cedere il posto ad un nuovo modello solo nel 2024. Nonostante la serie di giochi tripla A in arrivo, tra cui Super Mario Bros Wonder, non si può negare che gli anni inizio a farsi sentire. Per questo si inizia a parlare di Nintendo Switch 2, che l’azienda avrebbe addirittura mostrato agli sviluppatori durante un evento a porte chiuse, tenutosi alla Gamescom il mese scorso.

Una delle dimostrazioni per Switch 2 avrebbe riguardato una versione potenziata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Lo riporta Eurogamer, che sottolinea come si trattasse di una dimostrazione tecnica, dunque senza garanzia che potesse trattarsi di una versione rimasterizzata o aggiornata del titolo. Detto questo, ai present sarebbe stata mostrata la presenza della console, con una frequenza di frame e risoluzione più elevate rispetto a quanto può gestire la Switch attuale.

Forse ancora più interessante, VGC riporta che Nintendo avrebbe anche mostrato The Matrix Awakens in esecuzione sul kit di sviluppo. Questa demo era stata originariamente progettata per mostrare cosa può fare Unreal Engine 5 su PlayStation 5 e Xbox Series X, ma Nintendo è riuscita a farla funzionare anche su una versione preliminare del suo prossimo sistema. Inoltre, si pensa che la demo per di Switch 2 abbia incluso la tecnologia di upscaling DLSS di NVIDIA, ray-tracing e grafica paragonabile a quella vista su PS5 e Series X.

È improbabile che Switch 2 possa competere con i sistemi di Sony e Microsoft in termini di pura potenza. Sicuramente non ci riuscirà, soprattuto se Nintendo vorrà continuare con il formato ibrido portatile stile Switch, a meno che l’azienda voglia puntare su una durata della batteria di circa 20 minuti. Il supporto DLSS è fondamentale, poiché potrebbe aiutare Nintendo a eseguire giochi a frequenze di frame e risoluzioni più elevate senza dover inserire componenti più potenti o una batteria sovradimensionata nella Switch 2.

Data uscita Nintendo Switch 2

Ci si aspetta che Nintendo rilasci la Switch 2 (o qualunque sia il nome effettivo della console) nel 2024. Lo farà in un panorama videoludico molto diverso rispetto a quello che la rivoluzionaria Switch ha affrontato, dovendo competere con rivali come Steam Deck o altri competitor simili.

Per tutte le notizie che riguardano il mondo dei videogiochi il link da seguire è direttamente questo.