Android Auto con aggiornamenti sulla batteria delle elettriche al CES 2024

Gran parte delle notizie automobilistiche provenienti dal CES 2024 si sono concentrate sulle auto elettriche, e Google non fa eccezione: l’azienda ha annunciato che Android Auto condividerà aggiornamenti in tempo reale sulla batteria con Google Maps.

L’aggiornamento dovrebbe essere inizialmente disponibile per Ford Mustang Mach-E e F-150 Lightning nei prossimi mesi, prima di espandersi ad altre auto elettriche compatibili con Android Auto in futuro. Le novità, però, non terminano qui.

Con questa nuova funzionalità dedicata alla batteria, Google Maps suggerirà stazioni di ricarica lungo il percorso senza che l’utente debba fermarsi e cercare. Inoltre, aggiornerà il guidatore sul livello di carica della batteria una volta arrivato a destinazione (cosa che la propria auto elettrica dovrebbe già fare) e fornirà una stima del tempo necessario per la ricarica. Quest’ultimo punto è più innovativo e potrebbe essere utile quando si ha fretta.

Google ha, inoltre, annunciato l’ampliamento della piattaforma Google built-in ad altre marche automobilistiche, come Honda, Nissan e Ford, dopo il lancio iniziale su una Polestar.

Ancora, il browser Chrome è ora in fase di distribuzione in versione beta su modelli selezionati di Volvo e Polestar (di cui Volvo è proprietaria) e dovrebbe essere disponibile in modo più ampio entro la fine di quest’anno.

In pratica i porpietari di veicoli Android Automotive avranno a disposizione il browser web quando il veicolo è parcheggiato. Si tratta di una versione di Chrome con interfaccia grafica e utente molto simile all’app per tablet Android, all’interno della quale l’utente ritroverà tutti i suoi preferiti e segnalibri sincronizzati.

Inoltre, Google built-in adesso include l’app The Weather Channel per monitorare le previsioni durante i propri viaggi. Per tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2024 in corso, il collegamento da cui partire è direttamente questo.

