Android Auto mette a bordo chiamate Zoom e WebEx, Chrome e Prime Video

Google ha presentato una serie di aggiornamenti per Android Auto e veicoli dotati di integrazione Google. Tra i più importanti aggiornamenti Google afferma che i conducenti saranno ora in grado di partecipare a riunioni WebEx o Zoom direttamente in auto.

Chiamate Zoom e riunioni WebEx in Android Auto

Si tratta di una funzione precedentemente annunciata durante la presentazione Google I/O 2023. Le app funzioneranno solo in modalità audio, il che, secondo Google, renderà “facile e sicuro” per i conducenti unirsi rapidamente a riunioni programmate direttamente dal display dell’auto.

Amazon Prime Video su Android Auto

Oltre a migliorare la produttività, Google sta anche cercando di ampliare le offerte di intrattenimento audio e visivo con il lancio di Amazon Prime Video. Questa funzione, che apparirà sul display per “intrattenimento in sosta”, sarà disponibile solo per alcuni veicoli, in particolare Renault, Polestar e Volvo. Google afferma che a breve sarà disponibile anche per altre marche.

Google Chrome

Oltre alla riproduzione in streaming, altra novità importante riguarda la navigazione su internet basata su Chrome. La navigazione su internet è già disponibile in alcune auto su Google Play tramite l’app autonoma Vivaldi.

App Meteo

Ancora, Google sta anche ampliando la funzionalità del display rendendo disponibile l’app Weather Channel per le previsioni e una funzione di allerta “seguimi” che consente a terze parti di tracciare il veicolo. Un radar “Vista viaggio” mostrerà inoltre mappe in tempo reale, principalmente per eventi meteorologici gravi.

Chiavi digitali

Infine, ricorda Engadget, la chiave digitale di Google, che consente ai conducenti di utilizzare i propri smartphone per bloccare e sbloccare i veicoli, sarà finalmente disponibile in alcuni modelli di auto Hyundai, Genesis e Kia negli Stati Uniti e in Canada per coloro che possiedono dispositivi Pixel e Samsung compatibili.

La tecnologia permetterà anche ai conducenti di condividere le chiavi digitali con familiari e amici. Le chiavi digitali sono già disponibili in diversi paesi europei. Tutte le notizie su Android Auto sono disponibili qui: su Macitynet trovate tutte le notizie su auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.