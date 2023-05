L’attesa è finalmente giunta al termine: Harry Potter Scopri La Magia arriva quest’estate anche in Italia. La società sviluppatrice ha da poco annunciato il lancio globale, predisponendo una serie di vantaggi per chi si preregistra già oggi.

Pre-registrarsi conviene

Chi è intenzionato a giocarci o anche solo a provare il gioco appena sarà disponibile può approfittare dell’accesso al modulo di registrazione per assicurarsi una serie di vantaggi fin dalla prima partita.

Per iscriversi è sufficiente visitare il sito ufficiale (qui), cliccare sul pulsante Registrati accedendo poi col proprio account WB Games (o creandone uno se non lo si possiede).

A registrazione ultimata, si avrà la certezza di ricevere un pacchetto di carte aggiuntivo contenente il cucciolo di Manticora e lo Snaso. Si riceveranno anche la Nimbus 2000, 10 chiavi d’argento e 2.500 unità d’oro in quanto è già stato abbondantemente superato il milione di pre-registrazioni.

Nel momento in cui scriviamo manca davvero poco per superare il quarto e penultimo obiettivo, quello dei due milioni di iscrizioni, che aggiungerà al pacchetto di bonus ben 100 gemme e altre 2.000 unità d’oro: per i 5 milioni di iscritti è previsto un altro regalo, ma per ora non è dato sapere di cosa si tratta.

Cos’è Harry Potter Scopri La Magia

Di questo gioco avevamo già parlato in occasione dell’annuncio avvenuto più di un anno fa (Febbraio 2022): vi rimandiamo a quell’articolo (qui) per scoprire di cosa si tratta, riguardare il primo trailer e sfogliare la prima galleria di immagini.

In breve è un gioco di ruolo (RPG) con carte collezionabili (CCG) in cui gli appassionati di Harry Potter potranno sfidarsi in duelli multigiocatore in tempo reale basati sulla celebrea saga.

Sarà così possibile visitare i negozi di Diagon Alley, esplorare le sale di Hogwarts mentre si svelano i misteri proposti dal gioco, ma ci si divertirà anche con qualche partita a Quidditch, il celebre sport dei maghi che si svolge a cavallo di una scopa, e si potrà persino esplorare la temuta Foresta Proibita.

Nuove foto e nuovi video

Nel corso di quest’ultimo anno sono state pubblicate nuove immagini (le trovate allegate qui sopra) dalle quali si scopre ad esempio che l’utente avrà a disposizione non solo carte Danno per colpire gli avversari, ma anche alcune di strategia come quelle per rigenerare il mana (MP Regen).

Con l’annuncio del lancio globale è stato anche pubblicato un nuovo video (qui sotto), ma nell’account ufficiale su YouTube potete guardarne anche diversi altri.

Come scaricare l’app

Harry Potter Scopri La Magia si potrà giocare su iPhone e iPad ma al momento l’app italiana non è stata ancora pubblicata: quando sarà disponibile, la troverete da questa pagina di App Store. su App Store (qui).

Per quanto riguarda invece la piattaforma Android la pagina di download dell’app è già attiva su Google Play Store e attraverso l’apposito pulsante è possibile registrarsi per ricevere una notifica al momento del lancio.

Maggiori informazioni su Harry Potter Scopri La Magia

Se volete restare aggiornati, oltre a visitare il sito ufficiale potete sfogliare gli articoli pubblicati periodicamente nella sezione delle ultime notizie e dare un’occhiata alle FAQ. Tutti gli articolo di macitynet che parlano di Harry Potter sono disponibili da questa pagina.