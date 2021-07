Chrome per iOS ora con navigazione in incognito con Touch ID o Face ID

Google ha rilasciato una versione aggiornata del browser Chrome per iOS e una delle novità è un ulteriore livello di sicurezza nelle schede di navigazione in incognito con la possibilità di richiedere l’uso di Touch ID, Face ID o un passcode. Quanto si usa l’app Chrome, le schede di navigazione in incognito non saranno visibili finché l’utete non verifica la propria identità. Per attivare questa funzionalità la prima volta, basta su Impostazioni > Privacy > Blocca le schede di navigazione in incognito quando chiudi Chrome.

Altra novità riguarda la possibilità di acquisire uno screenshot di un’intera pagina web. Dopo aver acquisito uno screenshot basta scegliere l’opzione “Pagina intera” nella parte superiore dell’editor di screenshot.

Chrome ora chiede una conferma prima di chiudere tutte le schede dal Selettore di schede. Impostazioni, cronologia e preferiti sono stati esteticamente rinnovati. È possibile condividere singole schede, aggiungerle ai preferiti e all’Elenco di lettura dal Selettore di schede; basta selezionare e tenere premuta una scheda qualsiasi nel Selettore di schede per visualizzare un menu con queste opzioni.

GLi sviluppatori riferiscono ancora di un nuovo design di Discover nella pagina Nuova scheda che consente di esplorare i propri interessi in modo ancora più semplice, e di generici “miglioramenti delle prestazioni e della stabilità”.

Rcordiamo che l'app di Chrome è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad.