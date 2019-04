Anker LC90, torcia LED con batteria ricaricabile ancora per poco a 25,49 euro

Se volete mettervi in tasca una torcia LED, Anker LC90, in alluminio e resistente a cadute, pioggia e polvere, grazie ad un codice è in sconto a 25,49 euro spedizione inclusa.

Piuttosto compatta e tascabile, è in grado di offrire una luce davvero potente illuminando un’ampia porzione di spazio. Al massimo della potenza (dichiarati 900 lumen) in casa è capace di illuminare a giorno anche una stanza di grandi dimensioni. Si può anche semplicemente appoggiare su un tavolo con il LED rivolto verso l’alto e si può fare a meno di candele o altro in caso di blackout. Discorso simile anche in strada, fornendo un’ottima visibilità anche a qualche decina di metri di distanza.

La potenza può essere regolata con tre livelli, riducendola quando non è necessario il massimo della luminosità in favore di molte più ore di autonomia. A tal proposito, la batteria incorporata è ricaricabile e assicura fino a 6 ore di illuminazione continua al massimo della luminosità.

Sono inoltre presenti le modalità strobo e SOS che la rendono interessante anche in tutte quelle situazioni dove si ha bisogno di una luce di segnalazione. La testa della torcia può perfino essere allontanata dal manico di circa un centimetro: si tratta di una modalità zoom che sostanzialmente permette di concentrare il cono di luce emesso dall’unico LED in una porzione di spazio più ristretta, riuscendo così ad illuminare soggetti a distanze maggiori.

Anker LC90 costa 30 euro ma se inserite il codice TKKJ9K3B nel carrello potete ottenere uno sconto e pagarla 25,49 euro spedizione compresa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di lunedì 22 aprile.