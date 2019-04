Anker Powerline II, resistente cavo Lightning lungo 3 metri: ultime ore a 11,89 euro

State cercando un cavo Lightning lungo 3 metri? Date uno sguardo a quello prodotto da Anker, molto più solido e robusto dell’originale che, grazie ad un codice, comprate in sconto a soli 11,89 euro.

Questo cavo, come anticipato, è molto robusto e con eccellenti qualità conduttive. Tutta la struttura è costruita per resistere nel tempo: dal rivestimento in plastica alla schermatura dei cavetti, migliora la resistenza allo strappo e scarica parte dello stress che deriva dalla flessione.

Secondo quanto dichiara il produttore, il cavo è in grado di sopportare fino a 80 Kg di trazione e dura fino a dodici volte di più di altri cavi. Dai test di laboratorio infatti Anker Powerline II ha dimostrato di poter resistere a più di dodicimila piegamenti.

E’ certificato MFi da Apple, perciò è assicurato che funzionerà anche nei prossimi anni a seguito dei futuri aggiornamenti di iOS che normalmente vanno ad inibire il funzionamento dei cavi esenti da tale certificazione onde evitare di danneggiare i dispositivi collegati.

Come dicevamo poi è lungo 3 metri, tre volte di più del cavo originale Apple (è lungo 90 centimetri) e perciò tra i più versatili in assoluto in quanto consente di ricaricare i dispositivi anche a forte distanza dalla presa USB dell’alimentazione.

Se interessati, Anker Powerline II è in vendita su Amazon al prezzo di 14 euro ma se inserite il codice 57NA644F nel carrello prima dell’acquisto lo pagate soltanto 11,89 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di martedì 23 aprile.