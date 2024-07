AOC U27B3CF, monitor 4K da 27″ con connettività USB-C

Pubblicità

AOC U27B3CF è un monitor 4K da 27″ (68,6 cm) con connettività USB-C facile da usare.

Il monitor è indicato come pensato per i lavoratori da remoto, professionisti e creativi che richiedono “qualità, funzionalità e “efficienza sul luogo di lavoro”.

Dotato di un pannello IPS da 27″ con risoluzione 4K UHD (3840×2160), vanta una densità di 163 PPI, permettendo di visualizzare con precisione documenti, fogli di calcolo o applicazioni.

La densità di pixel consente di lavorare con precisione anche con il fotoritocco e la progettazione grafica.

La profondità di colore a 10 bit (8 bit + FRC) e il supporto a 1,07 miliardi di colori consente di ottenere “sfumature di colore uniformi”; non manca inoltre la conformità HDR10.

La luminosità di picco di 350 nits, permette al monitor di mostrare immagini “vivaci” anche in ambienti domestici e d’ufficio ben illuminati.

La porta USB-C con USB Power Delivery da 65 W consente di collegare e ricaricare i computer portatili con un unico cavo. Questa caratteristica, unita alle due porte USB 3.2 aggiuntive, trasforma l’U27B3CF in un hub per periferiche come tastiera e mouse, semplificando la configurazione della scrivania. Il monitor dispone anche di due porte HDMI 2.0, opzioni di connettività versatili per più dispositivi.

Destinato principalmente a un uso professionale, sia per chi lavora da casa che per chi va in ufficio, il monitor U27B3CF vanta la tecnologia Adaptive-Sync per una frequenza di aggiornamento variabile e un tempo di risposta GtG di 4 ms, adatta sia per il lavoro sia per l’intrattenimento.

Il supporto ergonomico offre 110 mm di regolazione in altezza e un’inclinazione di -5/20°. Per gli utenti che preferiscono soluzioni di montaggio alternative, come bracci per monitor o supporti a parete, il monitor è compatibile con i supporti VESA 100×100 mm.

Il design frameless su tre lati del monitor conferisce un aspetto elegante e moderno, ed è utile nelle configurazioni con più monitor (per affiancare più schermi insieme). Le due casse integrate sono da 2 W offrono prestazioni audio adeguate all’uso quotidiano, riducendo la necessità di casse esterne in molte occasioni, come le videochiamate. Il monitor offre anche la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free per ridurre l’affaticamento degli occhi e la stanchezza durante prolungati periodi di utilizzo.

L’U27B3CF è l’ultimo della vserie B3 di AOC, con prodotti destinati sia all’ambito domestico sia aziendale. Questa serie offre ora una gamma completa di opzioni, dalle risoluzioni Full HD, a quelle 4K, alla varietà di dimensioni e caratteristiche. La gamma comprende il recente Q27B3CF2, un monitor QHD da 27″ con connettività USB-C e frequenza di aggiornamento di 100 Hz.

Per chi cerca opzioni 4K a prezzi accessibili, i modelli da 27″ U27B3A e U27B3AF offrono risoluzione UHD con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, quest’ultimo con supporto regolabile in altezza. L’introduzione del 27″ U27B3CF combina queste caratteristiche, abbinando la risoluzione 4K a un ingresso USB-C e a 65 W Power Delivery.

Il monitor AOC U27B3CF sarà disponibile a partire da luglio 2024 al prezzo di listino di €319.