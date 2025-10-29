iOS 26, come scegliere l’app predefinita per aprire qualsiasi file

Se avete aggiornato i vostri iPhone e iPad all’ultima versione del sistema operativo allora d’ora in avanti potrete impostare un’app specifica per l’apertura di determinati tipi di file. Significa sostanzialmente che a partire da iOS 26 e iPadOS 26 l’app File di Apple diventa il punto di partenza per navigare tra le varie cartelle, un po’ come se fosse il Finder del Mac.

Se seguirete le istruzioni descritte in questo articolo, alla fine vi ritroverete con uno strumento programmato a puntino per usare questa o quell’altra app in base al formato del file in apertura. Per dire: volete usare Snapseed per aprire le foto e VLC per i video? potete farlo. I PDF invece devono essere aperti con Draft, mentre i documenti Word con Documents by Readdle? Nessun problema.

Dopo una prima configurazione l’app ricorderà le vostre preferenze, rendendovi le cose molto più semplici.

Quali file si possono aprire con un’app predefinita

Nel momento in cui scriviamo la prima versione di iOS 26 e iPadOS 26 permette di impostare un’app predefinita per diversi tipi di file tra cui:

Immagini (JPG, PNG, HEIF)

(JPG, PNG, HEIF) Video (MP4, MOV, MKV, AVI)

(MP4, MOV, MKV, AVI) Audio (AAC, MP3)

(AAC, MP3) Documenti (PDF, Word, Excel, Pages)

Quali app si possono impostare come predefinite

Non possiamo fare un elenco (perché sarebbe pressoché infinito) di applicazioni supportate da questa nuova funzione, ma in via generale sappiate che oltre ad avere almeno iOS 26 o iPadOS 26 installati, l’applicazione dev’essere aggiornata all’ultima versione disponibile.

Se l’app non compare ancora nell’elenco vuol dire che per il momento non è supportata, e non è detto che ciò possa cambiare in futuro. Neppure tutte le applicazioni di Apple funzionano a questo scopo: per dire, l’app Foto non può essere scelta come predefinita per l’apertura delle immagini.

Come impostare un’app predefinita in File

Seguite questi passaggi per selezionare l’app specifica per un determinato formato di file:

aprite l’app File ;

; individuate il file per il quale volete impostare un’app predefinita gettando un occhio sull’estensione;

per il quale volete impostare un’app predefinita gettando un occhio sull’estensione; toccate e tenete premuto sul file;

sul file; cliccate su Ottieni Informazioni ;

; ritracciate la riga Apri sempre con questa applicazione ;

; selezionate l’app predefinita dall’elenco;

l’app predefinita dall’elenco; confermate selezionando la voce Apri i sempre file [formato].

Per alcuni file, come immagini e PDF, è consigliabile anche:

toccare di nuovo il file ;

; selezionare l’opzione Apri con ;

; deselezionare l’opzione Anteprima con Visualizzazione rapida.

D’ora in avanti ogni volta che toccherete un file di quel formato verrà aperto con l’app che avrete impostato tramite i suddetti passaggi.

Per formati diversi dello stesso tipo di file

Se per esempio avete impostato un’app predefinita per i file .jpg, non significa che quest’applicazione venga aperta automaticamente quando cliccherete su un file .png, anche se si tratta sempre di un’immagine.

Per ogni formato di file (quindi ad esempio JPEG, PNG E HEIF per rimanere sull’esempio delle fotografie) dovrete ripetere il procedimento.

Se cambiate idea

Dopo aver impostato un’app predefinita per un certo tipo di file potrete comunque:

usare Visualizzazione rapida per visualizzarne l’anteprima senza aprire l’app predefinita;

per visualizzarne l’anteprima senza aprire l’app predefinita; selezionare Apri con e usare un’altra delle app supportate per quella specifica occasione, senza dover modificare quella predefinita.

Infine, se eliminate l’app predefinita, il file tornerà ad aprirsi con l’app di Apple o con un’altra applicazione compatibile.

