Apple A16 di iPhone 14 sarà costruito a 4 nanometri

Stando agli investimenti di TSMC e alla tabella di marcia del costruttore di chip e processori di Taiwan, per mesi si è ritenuto che il processore Apple A16 destinato ai prossimi iPhone 14 del 2022 sarà costruito con tecnologia a 3 nanometri, ora però un secondo report indica che verrà impiegato il processo di produzione a 4 nanometri.

Tenendo presente che Apple non anticipa mai le sue mosse, salvo rarissime eccezioni ben mirate, e che TSMC non rilascia mai dichiarazioni sui piani futuri dei propri clienti, sia per l’una che per l’altra tecnologia ci si muove nel campo delle ipotesi plausibili. Attenendosi alla tabella di marcia di TSMC Apple A16 sembrava fino a poche settimane fa destinato a essere realizzato con processo a 3 nanometri.

Nelle scorse ore però è emerso un rapporto che per la prima volta segnala possibili problemi riscontrati da Apple e TSMC nel completare il processo costruttivo a 3 nanometri. Per tutte queste ragioni l’indicazione di Apple A16 realizzato con processo a 4 nanometri deve essere presa in considerazione. Naturalmente più diminuiscono le dimensioni dei transistor e delle componenti del System on Chip, siglato SoC, maggiore è lo spazio di manovra per ridurre i consumi e aumentare le prestazioni del processore.

In ogni caso occorre rilevare che mentre DigiTimes indica come probabile il processo a 4 nanometri, TSMC indica il processo di costruzione con il nome N4P, ma in realtà si tratta di un ulteriore miglioramento della tecnologia a 5 nanometri, come segnala MacRumors. Ricordiamo che Apple A14 degli iPhone 12 è stato il primo processore al mondo realizzato con processo a 5 nanometri, mentre Apple A15 degli iPhone 13 è costruito con una evoluzione di questa tecnologia.

Ormai da anni Apple collabora con TSMC che è l’unico costruttore di chip e processore per Cupertino: le stesse tecnologie di produzione vengono impiegate anche per produrre i processori Apple della serie M destinati ai Mac Apple Silicon. Gli ultimi modelli introdotti sono i processori Apple M1 Pro e M1 Max costruiti a 5 nanometri impiegati nei MacBook Pro 2021.