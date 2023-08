Disney plus economico con pubblicità arriva in Italia a novembre

La ricetta Netflix piace anche a Disney: l’abbonamento più economico Disney+ con pubblicità arriverà in Italia a novembre, ma prima ci saranno aumento dei prezzi e stretta sulla condivisione

A maggio l’amministratore delegato di Disney aveva annunciato che Disney+ avrebbe subìto un aumento dei prezzi entro l’anno. Ora sappiamo quando: proprio nelle scorse ore, durante la presentazione dei risultati trimestrali, Bob Iger ha infatti annunciato che il pacchetto premium, attualmente proposto a 10,99 $ al mese, aumenterà a 13,99 $ mensili a partire dal 12 ottobre.

Il prezzo quindi è più che raddoppiato se si prende come punto di riferimento il costo di 6,99 $ al mese che Disney fissò tre anni fa al lancio del suo servizio in streaming. Negli USA anche il piano senza pubblicità di Hulu+ starebbe ricevendo lo stesso trattamento, con un uguale incremento di 3 $ che porta così il costo mensile a 17,99 $.

L’aumento dei prezzi è notevole, soprattutto per chi ha sottoscritto un solo abbonamento; Disney infatti offre uno sconto per chi sceglie Duo Premium, un pacchetto che comprende entrambi i servizi senza pubblicità di Disney+ e Hulu a 19,99 $ al mese, quindi con un risparmio di 12,99 $ per chi sottoscrive separatamente entrambi gli abbonamenti.

Disney+ con pubblicità arriva in Italia

Nel frattempo c’è anche una sorpresa per noi italiani perché a partire da novembre il pacchetto Disney+ con pubblicità, lanciato lo scorso anno negli Stati Uniti a 7,99 $ al mese, sarà disponibile anche in Canada e in Europa ad un prezzo che non è stato ancora reso noto, ma indicativamente potrebbe aggirarsi tra gli 8 e i 10 euro.

Almeno per il momento questo sembra essere l’unico pacchetto che non ha visto aumentare il suo prezzo, ma l’anno non è ancora finito quindi non è da escludere che possa subìre un rincaro nei prossimi mesi.

Stop alla condivisone degli account

Brutta notizia invece per chi è abituato a condividere l’account con altre persone: proprio come ha già fatto Netflix coi suoi abbonati, anche Disney starebbe «esplorando attivamente diversi modi per reprimere la condivisione degli account» attualmente in corso. L’idea è quella di mettere in campo una qualche «opzione a pagamento che consentirà di condividere l’account con familiari e amici» in maniera legale entro il 2024.

Cosa sta succedendo

L’aumento di prezzi e il giro di vite sulla condivisione degli account sono la conseguenza della perdita di 512 milioni di dollari registrata nel terzo trimestre fiscale del 2023 dalla divisione streaming di Disney, che è comunque migliore rispetto agli 1,1 miliardi di dollari persi l’anno scorso nello stesso periodo.

Il futuro non sembra essere così nero per Disney+ visto che conta 105 milioni di abbonati, 800.000 dei quali si sono aggiunti negli ultimi tre mesi. Nel frattempo, se volete sapere come Disney rivoluzionerà l’intrattenimento con Apple Vision Pro, date un’occhiata a questo video.