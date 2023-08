iPhone 15, Apple li svelerà il 12 settembre con video pre-registrato

Apple svelerà la serie iPhone 15 in arrivo il prossimo 12 settembre e adotterà lo stesso formato dell’evento dell’anno scorso, che prevede una componente in presenza con membri dei media invitati ad Apple Park, una presentazione video preregistrata e delle sessioni successive per provare i nuovi prodotti.

Mentre nella precedente newsletter Gurman indicava sia il 12 che il 13 settembre, ora la data di martedì 12 sembra più certa. In un 2023 post-pandemico, molti speravano che Apple potesse tornare a una presentazione tradizionale dal vivo sul palco di fronte al pubblico per la presentazione della nuova serie di ‌iPhone‌ attesa quest’anno.

Ma già la WWDC di giugno scorso era stato un chiaro segnale del fatto che il formato preferito da Apple per il futuro fosse rimasto quello dell’evento pre registrato.

La WWDC 2023 si è tenuta online con una componente in presenza e, come la precedente WWDC, sviluppatori e studenti selezionati sono stati invitati in Apple Park per guardare la presentazione preregistrata, incontrare alcuni dei team Apple e partecipare alle attività dell’evento.

Registrare le presentazioni in anticipo permette ad Apple di avere controllo completo sulla regia, oltre che evitare inconvenienti che possono verificarsi dal vivo, mentre applica effetti digitali e transizioni fluide durante la presentazione dei prodotti.

Si prevede che il 12 settembre Apple presenterà quattro nuovi modelli di ‌iPhone‌, iPhone 15, ‌iPhone 15‌ Plus, iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max. Durante l’evento quasi certamente vedrà luce anche Apple Watch Serie 9 e il nuovo Apple Watch Ultra. Non solo, la presentazione permetterà anche di conoscere i dettagli finali e le date di lancio di iOS 17 e degli aggiornamenti correlati. E chissà, qualche altra sorpresa.

Potrete seguire la classica diretta sulle nostre pagine, dove troverete, oltre alla traduzione testuale in italiano, anche le immagini dei prodotti presentati. Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo.