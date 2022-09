Evento Apple Far Out del 7 Settembre, la diretta e le immagini da Cupertino e su Macitynet

Ci siamo: tra poche ore nel keynote di fine Estate del 7 Settembre dal titolo “Far Out” Apple presenterà i nuovi iPhone 14 (pure in versione Pro) e i nuovi Apple Watch 8 (pure in versione Pro) e annuncerà le date di rilascio ufficiale delle nuove versioni di iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 e macOS Ventura.

In questo articolo trovate come seguire l’evento da iPhone, iPad, Apple TV e ogni altro dispositivo e pure come vedere subito dopo le immagini dei nuovi prodotti Apple visti da vicino su Macitynet.

Secondo le novità delle ultime ore c’è da aspettarsi una una valanga di novità per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch specialmente nei modelli Pro e forse l’azienda dovrebbe svelare finalmente qualche cosa anche per quanto riguarda il visore AR.

Come è già accaduto per la WWDC 2022, a causa della pandemia di coronavirus sarà un evento “mixed” riservato ad un gruppo selezionato di giornalisti che assisteranno ad un filmato pre-registrato da Apple e poi potranno toccare da vicino i nuovi prodotti.

Per seguirlo in diretta, avete diverse possibilità: una è dal vostro browser web preferito. Non dovrete far altro che collegarvi alla pagina degli eventi sul sito ufficiale Apple e, poco prima dell’inizio, fissato alle ore 19:00 italiane di oggi (lunedì 6 giugno 2022), troverete il lettore multimediale per avviare la riproduzione video in streaming dal vostro dispositivo.

In alternativa potete sintonizzarvi attraverso la diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Apple. La pagina dedicata all’evento è già pronta, quindi non dovrete far altro che cliccare qui intorno alle 19:00 e mettervi comodi.

Una volta c’era anche l’app Apple Events su Apple TV, ma a partire dalla scorsa WWDC di giugno ha spostato tutto all’interno dell’app Apple TV. Quindi se avete un televisore con Apple TV, oppure se volete guardarla con l’app ufficiale di Apple da iPhone e iPad, dal Mac, oppure dalle Smart TV di Samsung, Roku e delle altre aziende sulle quali è possibile installare l’app Apple TV, potete seguire l’evento anche da qui.

Solitamente Apple attiva una sezione speciale per l’evento all’interno dell’app un’ora prima che cominci la presentazione, quindi intorno alle 18:00 di oggi o giù di lì. Oppure, se non volete seguire tutta la presentazione in inglese o semplicemente volete passare qualche ora in compagnia della nostra redazione, potete seguire la trascrizione in italiano in tempo reale di tutto ciò che verrà mostrato sul palcoscenico del teatro Steve Jobs dell’Apple Park direttamente con Macitynet.

L’appuntamento con la redazione di Macitynet inizia alle ore 18:30 alla pagina della diretta.

Durante l’evento e a seguire nelle ore successive, domani e nei giorni a venire, in homepage troverete tutti gli articoli di approfondimento per ciascuna novità che verrà annunciata da Apple tra poche ore. Contiamo di mostrarvi dopo qualche minuto dalla fine del keynote le immagini dei nuovi prodotti visti da vicino.