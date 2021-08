Apple accorcia il titolo di Eddy Cue

Apple ha apportato un piccolo cambiamento nel titolo di Eddy Cue. Nella sezione del sito Apple con le biografie di alcuni degli uomini-chiave più importanti dell’azienda, Cue non è più “Senior Vice President of Internet Software and Services” ma più semplicemente “Senior Vice President of Services”.

Il nuovo appellativo di Cue, riferisce 9to5Mac, è stato aggiornato per voler sottolineare meglio la guida di nuovi servizi quali Apple TV+ e Apple Music, sbarazzandosi di riferimenti a vecchi software quali iTunes.

Cue si occupa della supervisione di tutta una serie di servizi che includono: Apple Music, Apple News, Podcast, l’app Apple TV e Apple TV+, ma anche Apple Pay, Apple Card, Mappe, Search Ads, servizi iCloud, le app di Apple dedicate alla produttività e alla creatività.

“Il team guidato da Cue”, si legge nella biografia sul sito Apple, “vanta eccellente e comprovata esperienza nello sviluppare e rafforzare servizi di alto livello per gli utenti, offrire a creatori e narratori l’opportunità di portare le loro visioni creative alle persone nel mondo”.

Cue è arrivato nella Casa della Mela nel 1989; guida un vasto gruppo di persone nell’ambito dell’organizzazione. Apple riferisce che è stato determinante nella creazione dell’Apple online store nel 1998, l’iTunes Store nel 2003 e l’App Store nel 2008. È stato altresì importante nello sviluppo della suite iLife. Nei suoi primi anni in Apple, si è occupato dei team software engineering e dei team che si occupano di assistenza clienti.

Cue ha conseguito una laurea in Computer Science ed Economia presso la Duke University; è membro del consiglio di amministrazione del Paley Center for Media e della Duke University. È consulente di Autograph e e membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrari NV come amministratore non esecutivo.