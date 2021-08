Nuove icone di Pages, Numbers e Keynote nela beta di macOS Monterey

Apple ha preparato nuove icone per Pages, Numbers e Keynote. Le nuove icone sono state individuate nella beta 5 di macOS 12 Monterey.

A riferire delle immagini con le nuove icone è il sito Macrumors spiegando che queste si trovano nel framework della beta 5 di macOS 12 Monterey per la gestione di funzionalità di collaborazione in app quali iMessage.

Le immagini delle nuove icone delle app della suite iWork sono a bassa risoluzione ma è evidente che si tratta di un mix tra il cosiddetto flat design e le icone su sfondi a colori pieni usate da iOS 7 e con macOS Big Sur.

Esteticamente parlando, le nuove icone sono più simili allo stile di quelle per iOS, pur conservando un piccolo tocco fotorealistico che li rende meno seriose rispetto alle icone visibili su iPhone e iPad.

Le nuove icone dovrebbero apparire con le app della suite iWork sarà possibile usare con macOS 12 Monterey in autunno. Non è al momento dato sapere se anche le icone per iOS/iPadOS cambieranno, seguendo lo stesso stile di quelle per le app Mac.