Apple aggiorna iPhone dentro la scatola

Apple è pronta a distribuire il nuovo strumento che permetterà al personale dei suoi negozi di aggiornare il software degli iPhone prima della vendita, senza bisogno di togliere il telefono dalla scatola.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che il sistema proprietario, denominato “Presto”, fa affidamento su MagSafe e altre tecnologie wireless, e sembra un po’ una “scarpiera di metallo”.

Il dispositivo che permetterà di aggiornare gli iPhone sarà presente nei negozi statunitensi di Apple da aprile, e l’intenzione è di distribuirlo in tutti i negozi entro l’inizio dell’estate.

Di questo particolare sistema di aggiornamento che permetterà di aggiornare gli iPhone prima di consegnarli ai clienti, Gurman aveva già riferito a ottobre dello scorso anno, spiegando che Apple ha sviluppato un supporto su cui è possibile collocare le scatole con all’interno gli iPhone. L’accessorio avvia gli iPhone con un collegamento wireless, applica loro l’ultimo aggiornamento iOS disponibile e poi spegne i telefoni. Tutto questo senza bisogno di aprire la confezione.

Il vantaggio di questo sistema è la possibilità di consegnare ai clienti dispositivi sempre aggiornati con l’ultima versione di iOS disponibile al momento.

Il dispositivo sul quale è possibile collocare gli iPhone per gli update è stato progettato internamente da Apple e permetterebbe di risolvere un problema che coinvolge sicuramente gli utenti meno esperti e li mette al riparo dai primi bug che possono verificarsi con i nuovi sistemi operativi rilasciati in concomitanza con i nuovi dispositivi.

Per il momento Gurman ha citato il dispsoitivo di aggiornamento come destinato ai soli Apple Store negli Stati Uniti, ma è molto probabile che in futuro arrivi anche in altre nazioni.

