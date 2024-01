La telecamera interna Netatmo compatibile Homekit quasi a metà prezzo

Ancora sconto del 43% per una delle telecamere più affidabili, longeve e sicure dall’offerta dei prodotti compatibili con Homekit. E’ la Welcome di Netatmo (gruppo Legrand-BTicino) che può essere integrata con Alexa, Google e pure Homekit nella versione Secure Video. Il prezzo al pubblico è normalmente di 199 € ma in queste ore viene offerta a soli 109,90 € su Amazon.

Stiamo parlando di un prodotti molto interessante che nasce per sorveglianza Interna con una serie di funzioni molto particolari, alcune delle quali non presenti in prodotti concorrenti.

riconoscimento facciale nel rilevamento degli intrusi. Identifica gli sconosciuti e li distingue dai f amiliari e gli umani dagli animali con personalizzazione degli avvisi

accesso alle immagini HD in streaming o in diretta della videocamera 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anche di notte grazie alla visione notturna.

E’ accessibile dagli schermi di Echo Show e dei prodotti con schermo di Assistente Google.

E’ visibile sugli schermi delle Apple TV più recenti

Le notifiche con schermata arrivano anche su Apple Watch

Se si dispone di Homekit Secure video e un prodotto Apple ci sono funzioni aggiuntive.

Come funziona HomeKit Secure Video

I clienti Apple che hanno un abbomenameto iCloud possono visualizzare nell’app Apple Casa – disponibile su iPhone, iPad o Mac – sia il video in tempo reale che lo storico di 10 giorni delle attività rilevate dalle Videocamere Esterne Intelligenti. Le schermate di avviso arrivano anche su Apple Watcg,

Con Apple TV, HomePod mini e Homepod impostati come hub domestico, HomeKit Secure Video utilizza l’intelligenza del dispositivo per analizzare privatamente le attività catturate dai prodotti Netatmo e per classificarle (ad esempio, se si tratta di una persona, animale, auto, ecc.).

I video sono memorizzati in modo sicuro su iCloud e accessibili soltanto all’utente.

In questo modo gli utenti potranno creare automazioni usando HomeKit Secure Video con le Videocamere. Per esempio, quando la Videocamera rileva una persona, l’utente potrà fare in modo che le luci del giardino si accendano immediatamente.



Per utilizzare HomeKit Secure Video, è necessario disporre di uno spazio di archiviazione iCloud da almeno 200 GB che permette di aggiungere una Videocamera Netatmo senza costi aggiuntivi. Invece, il piano da 2 TB funziona con un massimo di cinque videocamere, il tutto senza alcun impatto sul limite di archiviazione iCloud.

La telecamera costerebbe 199,99 €, su Amazon è andata in sconto a 175€, ma oggi costa solo 109,99€.

La telecamera è inoltre integrabile con citofoni smart BTicino e con un sistema d’allarme con Sirena e smart tags.

La telecamera può essere abbinata anche ai citofoni con Wi-Fi di Bticino per sorvegliare un ingresso secondario o una parte della casa e del negozio dallo schermo che avete più vicino senza dover effettuare cablaggi particolari: basta il Wi-Fi. E’ inoltre possibile abbinarla anche agli Smart Tags Netatmo e ad una Sirena interna intelligente. (la sirena viene venduta a 79,99 € di listino e gli Smart tags a 99,99 € di listino – qui trovate la recensione).

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...