Apple Arcade, i nuovi giochi in arrivo

In occasione delle festività, su Apple Arcade sono in arrivo nuovi giochi adatti a ogni tipo di gamer, da chi ama le sfide in solitaria a famiglie e amici che vogliono divertirsi giocando insieme.

Per chi ha un abbonamento Apple Arcade, tra i nuovi titoli in arrivi ci sonO: Skate City: New York, Talking Tom Blast Park, FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+, Gears & Goo (Apple Vision Pro) e altri ancora.

Skate City: New York di Snowman e Agens è un gioco di skateboarding. Aare da sfondo a trick e acrobazie, sono le strade della Grande Mela. Il gioco esce il 9 gennaio.

Talking Tom Blast Park di Outfit7 vede i giocatori al fianco di Talking Tom e dei suoi amici in un’epica resa dei conti per salvare Blast Park dai dispettosi Rakoon. Esce il 5 dicembre. Armati di turbocannoni come il Paperator e lo Sparaventose, cercheranno di eliminare i Racoon e la loro spazzatura dal parco un volta per tutte.

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ di Sqare Envix rivive i fasti del passato grazie a una grafica aggiornata, un gameplay migliorato e scene doppiate. Il quarto episodio della celebre saga FINAL FANTASY è anche il primo titolo a introdurre il sistema Active Time Battle, molto apprezzato dai fan e dalle fan della serie. Il gioco esce il 9 dicembre.

Gears & Goo di Resolution Games è un gioco di strategia in cui si costruiscono basi e si presidiano torrette, con meccanismi interattivi possibili solo con lo spatial computing. Sarà disponibile su Apple Arcade per Apple Vision Pro a partire dal 9 gennaio.

Nei prossimi mesi, nell’App Store relativo ad Apple Arcade sono in arrivo anche nuovi giochi esclusivi e titoli pluripremiati, fra cui Boggle: Arcade Edition, PAC-MAN 256+, Hot Wheels: Race Off+, Barbie Color Creations+ e Little Cities: Diorama (Apple Vision Pro) il 5 dicembre; FF IV: THE AFTER YEARS+ il 9 dicembre; e Gears & Goo (Vision Pro), Three Kingdoms HEROES, FINAL FANTASY+, Trials of Mana+, Rodeo Stampede+ e It’s Literally Just Mowing+ il 9 gennaio.

