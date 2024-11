Da Belkin due nuovi accessori per Vision Pro

Pubblicità

Belkin ha annunciato l’aggiunta di due nuovi prodotti al suo ecosistema di accessori per Apple Vision Pro.

Gli accessori Apple Vision Pro di Belkin includono il portabatterie uscito a inizio anno, e ora alla collezione vanno ad aggiungersi una borsa da viaggio e una fascia per la testa.

Head Strap per Apple Vision Pro

La fascia per la testa di Belkin (49,95$ negli USA) è presentata come in grado di migliorare il comfort e la stabilità; vanta un design ergonomico e regolabile. È indicata come “attentamente progettata” con cuciture rinforzate, un meccanismo di chiusura sicuro e punti di stabilizzazione aggiuntivi per mantenere Vision Pro in sede con il peso distribuito uniformemente. Una cinghia regolabile assicura la precisa vestibilità con teste di varie dimensioni.

Travel Bag per Apple Vision Pro

La borsa da viaggio (99,95$ negli USA) è pensata per proteggere Apple Vision Pro quando si trasporta il visore in giro. È compatta, leggera e può essere trasportata con la maniglia o sfruttando bretelline regolabili a spalla o a tracolla. Il design con scompartimenti multipli permette di separare Vision Pro e accessori – quali la batteria, l’alimentatore o le fasce per la testa – tutti organizzati e facilmente accessibili. È progettata (qui i dettagli) con un lembo interno e una base imbottita per offrire ulteriore protezione. La zip anteriore con cerniera rende facile l’accesso, e una tasca aggiuntive permette di avere a disposizione spazio extra per conservare oggetti personali (o un Airtag). La Travel Bag è realizzata con tessuto leggero e “ad alte prestazioni” in termini di durata ed offerta nella colorazione space gray “sempre attuale”.

Head Strap, Travel Bag e il portabatterie sono disponibili negli Apple Store statunitensi e in quelli di Cina, Hong Kong, Giappone, Singapore, Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito.