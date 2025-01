Apple presenta la Black Unity Collection 2025

Pubblicità

Apple ha appena annunciato l’edizione 2025 della sua Black Unity Collection, ovvero un nuovo cinturino con quadrante annesso per Apple Watch, e uno sfondo abbinato per iPhone e iPad che celebrano il Black History Month, il “Mese della storia dei neri” che da diversi anni celebriamo anche in Italia e che per Apple da svariate edizioni rappresenta un’occasione unica per far sentire la sua voce in merito a questo evento di rilevanza mondiale.

La storia

La storia, la ripassiamo brevemente, comincia con lo storico Carter G. Woodson (1875-1950) che lottò una vita contro l’indifferenza del mondo nei confronti dei successi dei neri. Nel 1915, al 50° anniversario dell’emancipazione degli schiavi, fondò l’Associazione per lo Studio della Vita e della Storia Afroamericana. Successivamente realizzò una mostra dedicata alla storia dei neri e insieme ad alcuni suoi colleghi creò anche il primo giornale della storia degli afroamericani (il Journal of African American History).

Sempre alla ricerca di nuovi modi per diffondere questa consapevolezza, nel 1926 annunciò la “Negro History Week”, una settimana dedicata alla storia dei neri da celebrare ogni anno a febbraio in concomitanza coi compleanni dell’abolizionista Frederick Douglass e del Presidente Abramo Lincoln.

Questa manifestazione, che di anno in anno ha raccolto sempre maggior successo, si è trasformata nel mese che celebriamo tra qualche giorno e per il quale, l’anno prossimo, ricorrerà il cinquantesimo dalla sua prima edizione mensile.

La nuova Black Unity Collection 2025

Come preannunciato qualche giorno fa, la nuova serie Apple è appena arrivata. Si ispira al “ritmo dell’umanità” – scrive l’azienda nel comunicato stampa – e include un nuovo cinturino Sport Loop, un quadrante speciale e sfondi personalizzati per iPhone e iPad.

Anche quest’anno il cinturino Sport Loop Black Unity rappresenta l’elemento centrale della collezione. Disponibile in edizione limitata, il design intreccia i colori della bandiera panafricana: il nero, il verde e il rosso. Molto particolare il suo effetto lenticolare che crea un’illusione dinamica quando viene indossato, mostrando il verde su un lato e il rosso sull’altro, mentre i colori si mescolano ogni volta che il polso si muove (durante il movimento, il colore giallo appare temporaneamente nella transizione tra il verde e il rosso).

Il cinturino è compatibile con i modelli di Apple Watch Serie 4 e successivi, inclusi Apple Watch SE, Apple Watch Ultra e Apple Watch Ultra 2 (quest’ultimo solo nella versione per cassa da 46 mm) e costa 49 €.

C’è poi il quadrante per Apple Watch che presenta numeri personalizzati realizzati con fili intrecciati nei colori della sopracitata bandiera e anche questo, con l’ausilio del giroscopio, risponde al movimento del polso cambiando la disposizione dei numeri che si formano attraverso pennellate astratte. Inoltre, ogni ora e mezz’ora vengono segnate da ritmi sonori, aggiungendo un tocco musicale che richiama il concetto di “ritmo dell’umanità” che ispira tutta la collezione.

Arriverà con un prossimo aggiornamento software e si potrà attivare solo sugli Apple Watch a partire dalla Serie 6 (compresa).

Gli sfondi per iPhone e iPad infine riprendono il tema visivo e simbolico del cinturino e del quadrante, con la parola “Unity” che appare in modo dinamico ogni volta che il dispositivo viene sbloccato o bloccato. Anche questi arriveranno con un prossimo aggiornamento di iOS e iPadOS per la gran parte dei modelli rilasciati dopo il 2018.

L’impegno concreto di Apple

Oltre a questo omaggio simbolico, Apple ha annunciato di aver destinato sovvenzioni a diverse organizzazioni internazionali che promuovono la musica, l’arte e l’educazione, tra cui l’Ellis Marsalis Center for Music di New Orleans e il Battersea Arts Centre di Londra – per citarne alcuni – come parte del suo più ampio impegno a sostegno delle comunità nere.