In settimana arriva una novità negli Apple Store

Nei negozi al dettaglio di Apple, è in arrivo una novità dal punto di vista del merchandise e del marketing, riferisce il solito Mark Gurman di Bloomberg, lasciando intendere che è in arrivo un nuovo cinturino Black Unity con nuovo quadrante dedicato.

Negli ultimi quattro anni, Apple in questo periodo dell’anno celebra la cultura e la comunità nere con edizioni speciali di cinturini insieme a un nuovo quadrante e un nuovo sfondo per iPhone abbinato.

Il sito Macrumors riferisce che nell’aggiornamento all’imminente tvOS 18.3 per Apple TV sono stati individuati riferimenti a un nuovo cinturino Unity e che probabilmente annunci specifici arriveranno in settimana.

Non è chiaro se sono previsti altri annunci oltre al cinturino. Da tempo circolano voci secondo le quali Apple dovrebbe presentare un MacBook Air con chip M4, e anche gli auriocolari Powerbeats Pro 2 ma Gurman per il momento si è limitato a fare genericamente riferimento al nuovo cinturino.

Apple Stores are doing merchandise/floor marketing updates next week. This is around the time Apple rolls out new Unity Apple Watch bands/watch faces. More Apple news tomorrow in Power On. https://t.co/PAutSy4Fow

— Mark Gurman (@markgurman) January 25, 2025