Apple brevetta il display saracinesca per nascondere il notch

Apple sta cercando nuovi modi per nascondere la tacca dell’iPhone quando non è in uso, e uno di questi potrebbe essere il display a saracinesca, in grado di espandersi e ritirarsi al bisogno.

È questa l’idea dietro un brevetto appena concesso alla Mela, individuato per la prima volta dal sito Patently Apple, intitolato “Dispositivi elettronici con finestre di visualizzazione regolabili”, depositato presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Il documento spiega come potrebbe muoversi il display di un dispositivo per mostrare e nascondere la fotocamera frontale o altri componenti ottici.

Apple descrive questo meccanismo come la creazione di una “finestra” nel display, attraverso la quale possono funzionare una fotocamera o altri componenti dell’array TrueDepth, come un proiettore di punti per Face ID. Quando queste parti non sono in uso, il display si ritrae indietro sulla regione della finestra, come una sorta di saracinesca, per nascondere i sensori sottostanti. Così, letteralmente, viene descritto il meccanismo:

Un dispositivo elettronico può avere un display con una serie di pixel per la visualizzazione delle immagini. Il display può avere un’area di finestra. Durante il funzionamento, una componente ottica può operare attraverso la regione della finestra. La regione della finestra può sovrapporsi a una porzione mobile del display. L’area della finestra può essere utilizzata negli stati aperti e chiusi. Nello stato chiuso, la porzione mobile del display si sovrappone all’area della finestra e i pixel nella porzione mobile del display emettono luce attraverso l’area della finestra stessa. Nello stato aperto, la porzione mobile del display viene allontanata dalla regione della finestra in modo che la luce per la componente ottica possa passare attraverso la regione della finestra. Il componente ottico può essere una telecamera o altro componente che riceve luce attraverso la regione della finestra o può essere un componente ottico che emette luce attraverso la regione della finestra

Il brevetto descrive due principali mezzi meccanici attraverso i quali il display potrebbe muoversi per creare una finestra per le componenti della tacca. Il primo è un display, un lembo formato da un display flessibile o da uno strato di display rigido separato, che si muove attorno a una cerniera. Questo lembo verrebbe piegato lontano dal resto del display per aprire la regione della finestra.

Il secondo meccanismo è un display flessibile che si muove tramite un attuatore regolabile elettricamente, che farebbe scorrere l’intero display verso il basso per aprire la regione della finestra e mostrare i componenti della tacca. Questi movimenti meccanici avverrebbero, naturalmente, sotto il vetro del display.

Apple afferma che la finestra del display potrebbe avere un rivestimento per aiutarla a riflettere la luce per le componenti ottiche e che potrebbe essere trasparente alla luce emessa dai pixel quando la parte mobile del display è chiusa. Nel brevetto si riferisce anche che la regione della finestra potrebbe utilizzare uno specchio in una formazione simile a un periscopio per nascondere i componenti ottici, proprio come le configurazioni della fotocamera su alcuni smartphone Android.

Sebbene il brevetto non sia una conferma dei piani esatti di Apple per i prodotti futuri, evidenzia comunque le aree di ricerca specifiche dell’azienda. Si ritiene che Apple stia esplorando un layout della fotocamera frontale forato per iPhone‌ già nel 2022 , con la rimozione totale della tacca prevista entro il 2023. La tecnologia delineata in questo brevetto è un modo in cui Apple potrebbe raggiungere questo obiettivo.