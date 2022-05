Video a 360 gradi in drone con Insta360 Sphere

I droni, data la particolare prospettiva, offrono già riprese spettacolari, ma è combinandoli alle opportunità a trecentosessanta gradi di Insta360 che viene fuori la magia vera. Con Sphere l’azienda è riuscita a unire il meglio dei due mondi, quello delle riprese sferiche col volo aereo, mettendo nelle mani di chiunque sia in possesso di un Mavic Air 2 o un Mavic Air 2S di DJI di filmare a 5.7K e 360° o creare normali video in 2D ma con la possibilità di trasformarli poi in altro in post-produzione.

La caratteristica forse più interessante sono però gli algoritmi di Insta360 che consentono a questo nuovo sistema di rendere “invisibile” il drone grazie all’ausilio delle due videocamere, che filmano la scena da ogni direzione. E’ infatti proprio per questa caratteristica che il drone normalmente verrebbe ad occupare gran parte della scena, tuttavia il sistema sviluppato dall’azienda riesce praticamente a cucire le due riprese in modo tale da eliminare il drone, eliche incluse.

La videocamera si aggancia al drone attraverso un meccanismo che la società definisce “ultra-sicuro”. La struttura è stata sapientemente disegnata proprio su misura dei due modelli di DJI in modo tale da non pregiudicarne l’integrità strutturale e senza neppure influire sul segnale GPS o sul sistema di controllo.

Inoltre permette di sfruttare la tecnologia di stabilizzazione FlowState di Insta360 in modo tale da ottenere video in volo annullando le vibrazioni che normalmente vengono registrate dalla videocamera di bordo, specie in quelle zone con forte vento. Il maggior vantaggio è dato proprio dal fatto che la videocamera incorporata sui droni DJI Mavic Air può continuare ad essere utilizzata, sicché l’utente a fine volo potrà scegliere o meglio ancora combinare le due registrazioni in base al tipo di lavoro che ha intenzione di produrre.

Un chiaro esempio di quel che è possibile realizzare con Insta360 Sphere lo potete visionare attraverso il video allegato in questo articolo, che in casi come questi valgono più di mille parole. Ma per ottenere tutto questo la spesa non è esigua: l’azienda lo vende sul sito ufficiale a 509,99 euro, il che vuol dire che si superano abbondantemente i mille euro per chi dovesse acquistare anche il DJI Mavic 2 ([849 euro][s]) o il DJI Mavic 2S (999 euro).