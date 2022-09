Apple celebra il lancio di iPhone 14, Apple Watch SE e Watch 8

Con lo scoccare del 16 settembre nei vari paesi e fusi orari del mondo arrivano nei negozi iPhone 14 base, iPhone 14 Pro e Pro Max, Apple Watch SE di seconda generazione e anche Apple Watch 8: come da tradizione Apple celebra il primo giorno di vendite nei negozi e di inizio consegne ai clienti che per primi li hanno preordinati con un comunicato stampa corredato da una corposa galleria fotografica che riportiamo in questo articolo.

Grazie ai preordini e agli appuntamenti per il ritiro in fasce orarie negli Apple Store la maggior parte degli acquirenti riesce a evitare lunghe file e attese, come invece si verificava sempre in passato.

Ma questo non impedisce a numerosi appassionati di posizionarsi in fila davanti agli Apple Store, anche con diverse ore di anticipo, per essere tra i primissimi ad averlo subito. Inclusa l’immancabile passerella tra dipendenti e addetti Apple Store che all’apertura festeggiano insieme a tutti i presenti tra urla, scambio di cinque e pacche sulle spalle, facendo sparire all’istante stanchezza e tensione della lunga attesa.

Naturalmente per il gran giorno del debutto Apple promette un servizio eccezionale e una esperienza di acquisto personalizzata. Quest’anno purtroppo alcuni utenti potrebbero avere in effetti bisogno di un pizzico di assistenza per iPhone 14 perché un bug potrebbe interferire con la procedura di attivazione, ma nulla di grave.

Anche chi riceve il nuovo smartphone a casa e deve fare da solo può superare agevolmente il problema del bug Wi-Fi degli iPhone 14 leggendo le indicazioni di Apple in questo articolo di macitynet. Tutte le fotografie di questo articolo sono di Apple.

