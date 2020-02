Apple chiede di rispettare la quarantena per l’assemblea degli azionisti

In vista dell’assemblea degli azionisti Apple del 2020, che si terrà mercoledì 26 febbraio, Apple ha chiesto ai partecipanti che viaggiano dalla Cina di aderire alle linee guida per la quarantena diramate dai Centri di controllo e prevenzione statunitensi per il controllo delle malattie e la prevenzione.

Nell’avviso, che è stato condiviso su Twitter questa mattina, come notato da 9to5Mac, Apple afferma di aver lavorato in stretta collaborazione con esperti di salute pubblica, e sta seguendo le linee guida ufficiali del CDC.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Apple sta seguendo le linee guida ufficiali su COVID-19 dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e sta lavorando in stretta collaborazione con esperti di sanità pubblica. Chiediamo agli azionisti che hanno viaggiato in Cina a febbraio di assicurarsi di aver completato il periodo di quarantena di 14 giorni richiesto prima di partecipare all’assemblea

Le preoccupazioni relative al Coronavirus hanno reso le persone diffidenti a partecipare a eventi con un gran numero di persone. Alcuni importanti eventi sono stati annullati, come il Mobile World Congress 2020 (MWC), mentre eventi imminenti, quali la Game Developers Conference (GDC) e il Pax East stanno registrando l’abbandono delle più grandi aziende del settore.

Il coronavirus, noto come COVID-19, inizialmente limitato alla Cina, ha registrato casi anche in altri paesi, come la Corea del Sud, l’Italia e l’Iran. Proprio oggi, il CDC ha avvertito gli americani sulla possibilità che il COVID-19 si diffonda anche negli Stati Uniti. Ad oggi, più di 80.000 persone in tutto il mondo hanno contratto il virus.

La riunione degli azionisti di Apple si svolgerà alle 9:00 del mattino, ora del Pacifico, presso lo Steve Jobs Theater nel campus di Apple Park. Tali riunioni prevedono un numero di partecipazioni limitato, ed è richiesta una pre-registrazione per la partecipazione.

Le riunioni degli azionisti non sono generalmente interessanti per il grande pubblico, perché in tale sede i dirigenti di Apple condividono poco sui prodotti della Mela. L’amministratore delegato di Apple Tim Cook, lo scorso anno, si è lasciato andare ad alcuni commenti sul business dei servizi Apple e sulla roadmap; informazioni simili potrebbero essere condivise anche quest’anno. In tal caso terremo i nostri lettori prontamente informati.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone sono disponibili in questa sezione del nostro sito, invece tutti gli articoli che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.