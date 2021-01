Apple chiude il servizio Joint Venture per le piccole società

Dopo un decennio di esistenza anche in Italia, il programma di supporto IT battezzato Apple Joint Venture dedicato alle piccole e medie imprese sembra volgere al termine. Apple sta inviando email ai clienti su come si concluderà il programma, come verranno emessi i rimborsi e come una nuova offerta AppleCare colmerà la mancanza in futuro.

Apple ha lanciato Joint Venture nel 2011 come soluzione IT per le piccole e medie imprese. L’obiettivo era quello di aiutare le aziende a “Preparati, formati e continua a essere operativo”. In sostanza, Apple mirava ad aziende che non avevano bisogno o non potevano permettersi uno staff IT interno dedicato, ma che erano anche abbastanza grandi da aver bisogno di più supporto rispetto alle opzioni standard Genius Bar e AppleCare.

La Joint Venture parte da costo iniziale di 499 dollari, e di 99 dollari per ogni utente aggiuntivo, include accesso prioritario, dispositivi in ​​prestito, supporto avanzato e altro ancora. Ecco la mail inviata ad alcuni clienti:

Il programma di joint venture terminerà il 22/2/21 alle 23:59 PST. Continuerai ad avere pieno accesso alla Joint Venture fino alla conclusione del programma e riceverai un rimborso per qualsiasi parte rimanente della tua iscrizione Di recente abbiamo anche aggiunto un’eccellente opzione di supporto aziendale, AppleCare Help Desk Support, che presenta alcune delle funzionalità più richieste di Joint Venture, come l’accesso telefonico prioritario al nostro esperto personale di supporto tecnico senior, 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per saperne di più sul supporto dell’Help Desk di AppleCare, chiama il tuo Apple Business Team per iniziare

Questa email è specifica per i clienti di Apple Joint Venture in Australia, quindi non è chiaro se il programma terminerà in tutto il mondo, ma non sarebbe sorprendente vedere Apple chiuderlo su tutta la linea. Solitamente la multinazionale di Cupertino estende la sua offerta di prodotti e servizi uniformandola in ogni nazione in cui è presente, per questa ragione con ogni probabilità l’iniziativa sarà terminata anche nel nostro Paese.

Per saperne di più sul supporto Apple Business è sufficiente recarsi sul sito web ufficiale. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.