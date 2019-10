Apple citata in giudizio per l’uso del marchio Memoji

Social Technologies LLC ha presentato una causa contro Apple per l’utilizzo improprio del marchio Memoji: tutt’altro che strumentale, l’azione sembra trovare fondamento nel fatto che la registrazione federale per il marchio Memoji appartiene proprio a Social Technologies LLC e non Apple.

Apple ha inserito la dicitura “MEMOJI®” sul suo sito Web dal giugno 2019, dunque rappresentando “Memoji” come un marchio registrati negli Stati Uniti, con il simbolo ®, che nello specifico indica un marchio registrato a livello federale presso l’Ufficio brevetti e marchi degli USA.

C’è da dire che Apple ha registrato il marchio Memoji in alcuni paesi al di fuori degli Stati Uniti e diversi paesi stranieri usano anche il simbolo ® per indicare che un marchio è registrato in quel paese, ma sul sito Web di Apple la società afferma che il suo elenco di marchi è destinato a individuare i servizi registrati negli Stati Uniti.

Da notare anche che Social Technologies LLC offre un’app per Android chiamata Memoji su Google Play Store, descritta come “la migliore app di messaggistica al mondo in grado di catturare l’espressione facciale dell’utente finale con funzionalità full-motion e di trasporre l’immagine in una emoji personalizzata del volto reale dell’utente”. Si tratta di una funzione del tutto simile a quella offerta dalle Memoji Apple.

Social Technologies LLC ha già fatto causa ad Apple per violazione del marchio nel settembre 2018, e ha pure affermato che la società di Cupertino ha tentato senza successo di acquistare i diritti per la sua applicazione nell’aprile 2016. Ciò nonostante, Apple ha continuato ad aggiungere “MEMOJI®” all’elenco dei marchi registrati nel giugno 2019.

In un estratto della nuova denuncia presentata presso il tribunale federale degli Stati Uniti a New York, la società Social Tech evidenzia come l’elenco dei marchi di Apple al 17 giugno 2019, un giorno prima della deposizione di Thomas La Perle – Senior Director of Copyright and Trademark di Apple – relativa all’azione di violazione del marchio, non contenesse la dicitura “MEMOJI®”, comparsa immediatamente dopo la deposizione.

Adesso, Social Technologies LLC sta cercando di ottenere una ingiunzione per vietare ad Apple di utilizzare il simbolo ® in relazione a Memoji, nonché un risarcimento per danni monetari e spese legali. La piccola azienda vuole anche ottenere una dichiarazione di proprietà per il marchio Memoji registrato a livello federale in USA.

Il reclamo completo, inviato alla redazione di Macrumors dallo studio legale Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP, è leggibile a questo indirizzo.