Apple compra BIS Records specializzata in musica classica

Apple Music ha acquistato BIS Records, etichetta discografica svedese specializzata nella produzione di dischi di musica classica. Si tratta di un’aggiunta importante e che di certo porterà grandi benefici ad Apple Music Classical, servizio con cui la società permette ai suoi clienti di ascoltare musica classica in streaming a chi è già abbonato ad Apple Music.

Questo servizio è nato grazie a un’altra importante acquisizione, quella di Primephonic avvenuta nel 2021; con l’aggiunta odierna la collezione di musica classica Apple, già enorme, farà un ulteriore passo avanti, sia in termini di quantità che di qualità.

La stessa BIS Records, nell’annunciare l’acquisizione da parte di Apple, fa sapere che l’unione servirà per far arrivare la sua musica a un numero ancora mggiore di persone e permetterà al programma Platoon di Apple di individuare più facilmente nuovi talenti.

Commenta il fondatore dell’etichetta discografica Robert von Bahr:

Per quanto orgoglioso di questo traguardo, sono ancora più contento del fatto che l’intero personale di BIS Records, me compreso, sia stato mantenuto. Abbiamo pensato a lungo e intensamente a come mantenere e sviluppare la nostra prestigiosa storia e da tempo eravamo alla ricerca di un partner che potesse portare avanti la nostra missione, nonché finire in una piattaforma globale più ampia dove poter distribuire la musica classica a un pubblico più vasto in tutto il mondo. Apple, con la sua storia fatta di innovazione e amore per la musica, è la casa ideale per inaugurare la prossima era della musica classica e si sta dando davvero da fare per costruire un futuro in cui la musica classica e la tecnologia lavorino in armonia.

La musica classica di BIS con tecnologie Apple

Von Bahr punta anche molto sul fatto che la sua società, da sempre attenta nel preservare la qualità audio, potrà contare ora sull’aiuto di Apple, che si è spinta molto avanti in questo settore, e cita il suo Audio Spaziale, che è un «qualcosa che ho seguito con interesse».

Nel frattempo, come spesso accade per il colosso di Cupertino, Apple non ha commentato l’acquisizione, né è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà perché il catalogo di BIS Records finisca nel pacchetto Apple Music Classical.

Su Apple Music Classical

Al momento il servizio di musica classica in streaming di Apple è disponibile sia su iPhone che su Android, ma non è ancora possibile accedervi dagli iPad e dai Mac. Per saperne di più su Apple Music Classical rimandiamo alla recensione di macitynet disponibile da questa pagina.

Ricordiamo che in agosto su Apple Music è arrivato Discovery Station, una stazione di musica tutta da scoprire creata con algoritmi e preferenze dell’utente.