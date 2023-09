Hisense a IFA 2023 tra TV Laser e mini proiettori smart

Oltre alla nuova gamma di TV, Hisense si è presentata aIFA 2023 con la sua nuova tecnologia dei TV al laser e mini proiettori smart. La gamma di prodotti include il Laser TV L9H in due dimensioni, 100 e 120 pollici, il proiettore Laser Cinema PX3-PRO 4K a ottica ultra corta e il proiettore Smart Mini C1. A corredo di tutto, Hisense ha presentato l’edizione limitata del Laser TV 8K 120LX e la tecnologia Edge Blending Display.

Si parte con il Laser TV Hisense L9H TriChroma, che offre una luminosità di picco di 3.000 lumen, con una sorgente di luce laser a triplo colore per offrire una rappresentazione migliore dei toni e una luminosità uniforme, avvicinandosi. Lo schermo di reiezione della luce ambientale riduce l’abbagliamento dell’85% così da ottenere un’immagine chiara in qualsiasi condizione di luce.

Il Laser Cinema PX3-PRO è, invece, un proiettore a ottica ultra corta che offre un’immagine 4K colorata e luminosa a distanza ravvicinata. Con soli 35 centimetri di distanza, è possibile proiettare un’immagine su uno schermo da 120 pollici. Grazie alla tecnologia Trichroma Laser Engine, questo proiettore è un’ottima scelta per appassionati di home theatre che cercano di ricreare in casa una esperienza di intrattenimento di fascia alta. Inoltre, è possibile personalizzare la dimensione dell’immagine da 90 a 130 pollici per un’esperienza visiva unica.

Mini Proiettore Hisense C1

Una soluzione che in molti potranno preferire in casa è quella offerta dal mini proiettore smart Hisense Laser C1, che si propone come un centro di intrattenimento portatile completo, con impostazioni di immagine regolabili.

È progettato per offrire un’esperienza di visione e gioco immediata, comoda e alla portata di tutto, con una immagine variabile da 65 a 300 pollici, rimanendo. Supporta la tecnologia Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, insieme ad altoparlanti JBL integrati.

Lato software, il mini proiettore offre la soluzione VIDAA Smart, che consente di connettersi facilmente a servizi di streaming come Netflix e Disney+.

TV Laser 8K 120LX Limited Edition

In ultimo, Hisense ha presenta anche l’edizione limitata del TV Laser 8K 120LX con sistema TriChroma Triple-Laser Light Engine e un obiettivo con supporto 8K. Supporta la messa a fuoco automatica per una resa dei dettagli al massimo, mentre lo schermo da 120 pollici offre un’esperienza cinematografica piuttosto coinvolgente.

Accanto all’edizione limitata di questo Laser TV 8K, Hisense ha anche mostrato la della tecnologia Edge Blending Display, che consente di personalizzare le dimensioni dello schermo utilizzando più console Laser, offrendo una soluzione flessibile e coinvolgente per una varietà di applicazioni come uffici, scuole, mostre e intrattenimento personale.

Per tutte le notizie che ruotano attorno alle presentazioni IFA 2023 il link da cui partire è direttamente questo.