Apple compra il documentario “The Elephant Queen” e il film d’animazione “Wolfwalkers”

La Casa di Cupertino ha comprato i diritti per la distribuzione del documentario “The Elephant Queen” e del film d’animazione “Wolfwalkers”.

Apple ha comprato i diritti mondiali per la distribuzione di “The Elephant Queen”, documentario di Victoria Stone e Mark Deeble su Athena, matriarca di un gruppo di elefanti che deve far fronte alla siccità e trovare un nuovo luogo dove vivere, mettendosi in cammino alla ricerca d’acqua e cibo.

Deeble e Stone, riferisce il sito Deadline, si sono immedesimati con gli elefanti per quattro anni, vivendo a stretto contatto con Athena e il suo branco, evidenziando impressionanti somiglianze tra questi mammiferi e gli uomini. Il documentario è narrato da Chiwetel Ejiofor, l’attore britannico più volte candidato al Golden Globe, una agli Emmy Award e che nel 2014 ha ricevuto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in “12 anni schiavo”.

Il documentario è uno di quelli mostrati al Toronto International Film Festival (TIFF), evento che vede la partecipazione di Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, ex dirigenti di Sony Pictures Television che ora lavorano per Apple ricoprendo ruoli di supervisione per vari aspetti della programmazione video. I due manager di Apple sono partiti con il libretto degli assegni in mano in direzione dell’importante Festival internazionale, autorizzati dalla Casa di Cupertino a comprare tutto ciò che ritengono interessante.

Prima dell’arrivo al TIFF, riferisce ancora Deadline, Apple ha acquisito da Melusine Productions i diritti per la distribuzione del film d’animazione “Wolfwalkers” nel corso dell’irlandese Cartoon Saloon. Questo film, diretto dai due volte nominati all’Oscar Tomm Moore e Ross Stewart, racconta di una giovane apprendista cacciatrice di nome Robyn in un mondo pieno di superstizioni. “In un’era di superstizione e magia nella quale i lupi sono visti come demoniaci e la natura come qualcosa di malvagio da domare, un giovane apprendista cacciatore, Robyn, arriva in Irlanda con il padre per annientare l’ultimo branco. Ma quando Robyn salva una selvaggia ragazza indigena, Mebh, la loro amicizia portala ragazza a scoprire il mondo dei Wolfwalkers trasformandola in quella cosa che il padre ha il compito di distruggere”.

Da tempo si vocifera l’arrivo di un nuovo servizio di video in streaming di Apple. A questo proposto a giugno è stata annunciata una partnership per la produzione di programmi con Oprah Winfrey. In precedenza sono stati siglati accordi per la produzione di decine di programmi televisivi, dalla creazione di nuovi episodi di “Storie incredibili” (Amazing Stories), passando per “Are You Sleeping” (un thriller con protagonista Octavia Spencer) e la produzione di nuova serie TV animata intitolata “Central Park”.

Apple non ha ancora annunciato i suoi piani per la distribuzione in streaming delle numerose produzioni in corso: secondo alcuni andranno ad arricchire pacchetto e offerta Apple Music, secondo altri invece il progetto è molto più ambizioso e mira a creare una piattaforma TV in streaming più simile a Netflix o Amazon Prime video con possibilità di visualizzazione su tutti i dispositivi di Cupertino, inclusi iPhone, iPad, Mac e Apple TV