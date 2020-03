Apple consiglia 12 app per lavoro a distanza e collaborazione online

Apple ha pubblicato un elenco di alcune tra le app più interessanti che è possibile scaricare dall’App Store, software utili per il lavoro a distanza un approccio che, soprattutto di questi tempi di emergenza coronavirus e restrizioni per viaggi e spostamenti, risulta particolarmente interessante, un insieme di strumenti di collaborazione online utili ai professionisti – indipendenti e no – che abitano in paesi e città diverse, permettendo di lavorare su progetti comuni.

Di seguito le 12 app proposte da Apple. Tenete presente che alcune app consentono di sfruttare varie funzioni gratuitamente, invece per altre è necessario effettuare acquisti in-app o abbonarsi a specifici servizi.

Slack

Slack è un software che rientra nella categoria degli strumenti di collaborazione aziendale utilizzato per inviare messaggi in modo istantaneo ai membri del gruppo di lavoro. È considerato da molti un software allo stato dell’arte, e offre la possibilità di organizzare la comunicazione del team attraverso canali specifici, canali che possono essere accessibili a tutto il team o solo ad alcuni membri. È possibile inoltre comunicare con il team anche attraverso chat individuali private o chat con due o più membri. Peculiarità di Slack è l’integrazione con diverse applicazioni e la possibilità di sfruttare la piattaforma Google Drive, Trello, GitHub, Google Calendar e altre note app e servizi quali Dropbox, ZenDesk o Salesforce.

Crew Messaging and Scheduling

Quest’app permette di semplificare le comunicazioni tra i team permettendo a dirigenti e dipendenti di creare messaggi di gruppo, pianificare turni e assegnare compiti.

Join.me

Un’app di collaborazione web-based per la condivisione dello schermo e meeting online che consente di organizzare incontri, condividere il desktop e altre funzioni ancora. È possibile personalizzare l’URL dei meeting, abbinare il brand aziendale, personalizzare lo sfondo dei meeting e avere a disposizione l’opzione “numero verde” oltre ad audio, registrazione, pianificazione e controllo remoto. Di particolare interesse la funzione per il cambio di presentatore.

Twist

Twist è un’app per la comunicazione di team che permette di avere tutte le conversazioni organizzate in un unico luogo: niente più catene di email disordinate e niente più caotiche chat di gruppo. «In ogni team ci possono essere centinaia di conversazioni che si svolgono parallelamente – sparse tra varie caselle di posta o mescolate nelle chat di gruppo» spiegano gli sviluppatori. «Stare dietro a tutto può farci sentire sopraffatti. Informazioni importanti vengono perse. La comunicazione ne soffre».

Twist mantiene le conversazioni organizzate, contestualizzate e facili da seguire per tutti. Con un solo argomento per thread, il team può facilmente tenere traccia di tutte le conversazioni e rimanere sempre aggiornato su cosa sta succedendo. I thread permettono di essere sicuri che la conversazione non vada avanti senza di noi: non è necessario controllare ogni minimo messaggio per rimanere aggiornati. È possibile disconnettersi per concentrarsi sul lavoro vero e rimettersi in pari quando siamo pronti. L’app è di semplice uso e permette di gestire thread (conversazioni organizzate), canali (per dipartimento o progetto) e messaggi (conversazioni private con un collega o con n gruppo).

GoToMeeting

Questa app per il lavoro a distanza è concepita per la collaborazione in qualunque settore. È possibile creare riunioni istantanee: basta un Mac, un PC o un dispositivo mobile per tenere e gestire conferenze web, audio e video o parteciparvi da un ufficio, una sala conferenze o qualsiasi altra località remota. Gli amministratori possono sfruttare funzioni di protezione avanzata quali l’obbligo di accesso SSO con SAML, sincronizzare le directory dei contatti, gestire gli utenti e il loro accesso alle funzionalità del prodotto, generando report per monitorarne l’utilizzo o risolverne i problemi.

Zinc All Mode Communications

Progettata per conversazioni uno a uno o di gruppo, Zinc offre messaggistica, voce, video, funzione Push to Talk e comunicazioni a mani libere dall’app. È possibile gestire gli utenti in modo centralizzato, inviare informazioni ai vari team e sono supportati servizi vari come Salesforce.com, Sharepoint, Box, Dropbox, Google Drive, ServiceMax, oltre a calendari e contatti.

Zoom Cloud Meetings

Si tratta di un servizio noto e apprezzato che consente ai team di rimanere connessi ovunque si trovino gli utenti. È possibile organizzare meeting, webinar, “stanze” con conferenze, chiamate e gestire la messaggistica.

Vonage Business Cloud

I servizi in questione sono gratuiti per gli utenti di Vonage, una compagnia di rete VoIp che offre servizi di telefonia con connessione a banda larga. Sono supportate chiamate, videochiamate, chat di gruppo, invio messaggi e condivisione di file.

Symphony Secure Communications

Un sistema di chat che sfrutta la crittografia end-to-end (un metodo di codifica dei messaggi basato su algoritmi di crittografia asimmetrica e sulla decentralizzazione delle chiavi crittografiche). Il sistema è pensato per team, per le conversazioni 1:1, consente di gestire chat di grippo, chat room (private e pubbliche) e condividere elementi multimediali.

HipChat

Gli sviluppatori di Atlassian offrono svariate app per ambienti aziendali. HipChat è una soluzione per le chat di gruppo, conversazioni 1:1, messaggistica, condivisione file e schermo. È possibile attivare conversazioni tra il gruppo di lavoro, consentendo una maggiore integrazione e collaborazione. È offerto in modalità cloud e server. La soluzione in questione è nata dall’idea di tre sviluppatori indipendenti e nel 2012 è stata acquistata da Atlassian che ha integrato il servizio con le altre soluzioni. Tra i piani previsti, anche uno gratuito.

Convo

È una sorta di Facebook per le aziende che consente di centralizzare le funzioni di condivisone, organizzare e gestire in modo sicuro le informazioni. È supportata la messaggistica in tempo reale, le notifiche in tempo reale, funzionalità di anteprima per i file e la cifratura SSL.

Yammer

È un servizio di social network aziendale freemium utilizzato per la comunicazione privata all’interno di aziende e organizzazioni L’accesso a una rete Yammer è determinato dal dominio Internet di un utente in modo che solo le persone con indirizzi e-mail approvati possano aderire alle rispettive reti. È stato uno dei primi software a offrire funzionalità specifiche per le aziende ed è ancora molto valido. L’attuale proprietario è Microsoft che ha acquisto Yammer nel 2012.

Tutte le 12 app consigliate da Apple per lavoro a distanza e collaborazione online sono disponibili a partire da questa pagina.