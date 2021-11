Apple continua l’espansione in Colorado

A quanto pare è Apple il misterioso inquilino indicato nella brochure di un portafoglio di immobili a Boulder, in Colorado.

Lo riferisce il sito Appleinsider spiegando che la società immobiliare Crescent Real Estate LLC ha recentemente messo in vendita suoi beni che si trovano nel campus est di Boulder, quasi 93.000 metri quadri di spazi in 21 diversi fabbricati.

Nel materiale di marketing per gli spazi destinati agli uffici, il venditore riferisce di un locatario del mondo IT non meglio precisato che ha affittato immobili a Flatiron Park e, stando a quanto riferito dal Boulder Daily Camera, vi sono abbondanti prove che l’affittuario non è altro che Apple. La Mela avrebbe affittato 24 mila metri quadri del parco commerciale.

Apple ha riferito al sito BizWest che l’engineering team di Boulder è in crescita e pianifica di avere circa 700 dipendenti in loco entro il 2026.

Non è chiaro di cosa si occupi il team di Apple che si trova in Colorado ma l’azienda già in passato ha comprato e affittato edifici nello Stato federato nella Regione delle Montagne Rocciose. Nel 2018 Apple ha acquisito Akonia Holographics, azienda con sede in Colorado specializzata in visori per la Realtà Aumentata ma da allora sono circolate poche indiscrezioni, incluse voci che riferiscono del possibile supporto del team di Akonia per lo sviluppo di futuri occhiali Apple per la Realtà Aumentata.