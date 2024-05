Apple svela la classifica dei 100 migliori album di sempre

Pubblicità

Apple ha presentato la classifica intitolata “I 100 migliori album” secondo Apple Music, evento che culmina con la presentazione della top ten, che vede The Miseducation of Lauryn Hill in prima posizione. “Anche se questo è il mio premio, dietro ci sono i sacrifici, il tempo e la dedizione di molte persone”, ha dichiarato Lauryn Hill a Apple Music.

Per l’occasione Zane Lowe ed Ebro Darden del servizio musicale della Mela hanno invitato il leggendario Nile Rodgers, produttore, scrittore e musicista, e Maggie Rogers, artista candidata ai Grammy e produttrice, per commentare insieme la classifica durante una speciale tavola rotonda che verrà trasmessa in tutto il mondo su Apple Music (evento che è possibile visioanre sul sito Apple Music).

I 100 migliori album di Apple Music è presentata come una classifica moderna che incorona i migliori dischi di tutti i tempi, creata da un apposito team di Apple Music in collaborazione con un gruppo di artisti, nonché autori, produttori e professionisti del settore. La classifica è una selezione editoriale, che non ha niente a che fare con il numero di streaming su Apple Music, indicata come “una dichiarazione d’amore ai dischi che hanno plasmato il mondo di chi ama la musica”.

Nella top ten, dal decimo al primo posto, troviamo: “Lemonade” di Beyonce, “Nevermind” dei Nirvana, “Back to Black” di Amy Winehouse, al settimo posto “good kid, m.A.A.d city” di Kendrick Lamar, “Songs in the key of Life” di Steve Wonder, al quinto “Blonde” di Frank Ocean, “Purple Rain” di Prince & The Revolution,” infine nel podio “Abbey Road” dei Beatles bronzo, argento a “Thriller” di Michael Jackson, infine il primo posto “The Miseducation of Lauryn Hill” di Lauryn Hill.

Il servizio di musica in streaming di Apple ha iniziato le celebrazioni dei 100 migliori Album con un conto alla rovescia partito il 13 maggio, mostrando 10 album al giorno per i successivi 10 giorni. È stato predisposto anche a un nuovo microsito dedicato con contenuti esclusivi, e programmi ad hoc sulle radio del servizio.

Come regalo a chi ama la musica, Apple Music ha creato 100 vignette audio che raccontano la storia di ogni album e ne contestualizzano il significato e la posizione in classifica. Scritte da un team di esperti musicali e curate dalla redazione audio del servizio musicale della Mela, queste vignette fanno da accompagnamento sonoro ai 100 migliori album di Apple Music.

Le storie dietro a ognuno di questi album e altre curiosità possono essere ascoltate sul podcast Apple. È anche possibile accedere ai contenuti speciali sui 100 migliori album in tutto l’ecosistema Apple: sull’App Store, in Apple News, negli Apple Store, su apple.com e non solo. Inoltre, su Apple Books è possibile esplorare uno spazio speciale dedicato ai 100 migliori album, in cui vengono presentati libri scritti da artisti e artiste in classifica o che parlano di loro.

