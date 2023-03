Apple, donazione alla China Development Research Foundation per l’istruzione

Apple ha ufficialmente annunciato che le nuove donazioni alla China Development Research Foundation sono arrivate a 14,5 milioni di dollari, e che queste hanno l’obiettivo di creare opportunità di crescita per insegnanti e studenti in tutta la Cina.

La nuova donazione di Apple serve a finanziare il progetto “Smart Gardener” che ha l’obiettivo di spingere le potenzialità della didattica digitale in aree sottosviluppate della Cina, un contributo che permetterà di aiutare 120.000 insegnanti e oltre 2 milioni di studenti.

La nuova donazione di Apple ha come target primario insegnati delle scuole elementari e medie, ma anche scuole materne e i docenti che si occupano di formazione professionale. L’idea è spingere anche l’integrazione delle tecnologie nelle lezioni in classe.

La donazione è indicata come frutto della cooperazione a lungo termine tra Apple e la China Development Research Foundation, progetto di valorizzazione digitale per ragazzi che vivono in aree più indigenti, offrendo opportunità di formazione di qualità.

Ne 2018 Apple ha donato 3,6 milioni di dollari (25 milioni di yuan) per progetti nel campo dell’educazione in zone rurali, donazioni delle quali hanno beneficiato 11 province, municipalità e regioni autonome, incluse: Chongqing, Gansu, Guizhou, Hebei, Hunan, Jiangxi, Qinghai, Shaanxi, Sichuan, Tibet e Yunnan, aiutando centinaia di migliaia di bambini. Nel 2021 Apple ha donato altri 25 milioni di yuan, congiuntamente al lancio del China Children’s Development Fund.

Nel corso degli anni Apple ha contribuito a piani di studi, alla formazione di insegnanti, contribuito a importanti ricerche a supporto dell’istruzione e della nutrizione per i minori nelle zone rurali, finanziato progetti con la distribuzione di iPad e MacBook a studenti e insegnanti.

Questa è solo una di varie iniziative attive in Cina, dove – tra le altre cose – i dipendenti degli Store prestano volontariato in diverse organizzazioni, fra cui il Rainbow Volunteer Club, un ente che offre supporto a giovani ragazze che vivono in aree rurali della Cina.

Nel Paese del Dragone Apple ha offerto suoi contributi a molte organizzazioni di beneficenza, inclusa la China Foundation for Poverty Alleviation, che nel solo 2018 ha aiutato più di 175.000 persone in 24 province con interventi di sostegno e preparazione in caso di catastrofi naturali.

La recente visita di Cook in un momento di tensione tra Cina e USA è vista da vari osservatori come una occasione per un confronto politico ed economico.

